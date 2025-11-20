Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'L’atenem en valencià': los comercios de Vila-real impulsan el uso de la lengua propia

El sector, a través de Ucovi, decide implicarse en las campañas que se llevan a cabo en este sentido desde el Ayuntamiento.

Galería de fotos: Reunión en la sede de la asociación de vecinos El Roser de Vila-real por la tasa de basuras

Concha Marcos

Vila-real

El comercio de Vila-real se suma a las campañas de promoción del valenciano que, desde hace varias décadas, se impulsan desde la Concejalía de Normalització Lingüística. Los ediles de este área, Santi Cortells, y de Comercio, Xus Madrigal, se han reunido con la presidenta y la secretaria de la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), Carmen Gil y Tere Esteve, respectivamente, con el objetivo de implicar al sector comercial local en las iniciativas L’atenem en valencià y El nom és Vila-real.

“Quiero agradecer a Ucovi que se sume a estas campañas, por cuanto es fundamental que nuestro comercio local participe en la promoción de la lengua, porque es en los negocios de proximidad donde muchas veces se hace más visible el uso social del valenciano”, ha destacado Cortells.

Por su parte, Madrigal ha subrayado que la colaboración de la asociación de comerciantes de la ciudad "refuerza este compromiso y nos ayuda a seguir avanzando hacia una ciudad que quiere, valora y vive su lengua”.

