Casi la mitad de los hogares de Vila-real pagará la tasa mínima de basura: 118,39 euros

Casi la mitad de las viviendas de Vila-real, un 43%, pagarán este año la tasa mínima de basura, según explicó la alcaldesa en funciones y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, en un encuentro con cerca de 70 vecinos y vecinas en la sede del barrio del Roser. En la reunión, que también contó con la presencia de representantes de asociaciones vecinales como San Fernando y El Pilar, se abordaron las dudas y opiniones sobre la nueva tasa de residuos.

Fajardo detalló que el modelo adoptado vincula la tasa al valor catastral de las viviendas, "adaptado a la realidad de la ciudad y mediante cuatro tramos diferenciados". Así, además del 43% que pagará 118,39 euros, un 41% abonará 153,91 euros, lo que significa que el 84% de la ciudadanía tendrá que pagar como máximo esta última cantidad, "muy por debajo de lo que supondría una tasa única, opción adoptada por otros municipios". El 15% restante afrontará un recibo de 189,43 euros y solo un 1% alcanzará los 224,95 euros.

Estas son las tarifas de la tasa de basuras de Vila-real y sus tramos , en función del valor catastral de las viviendas. / Mediterráneo

La edila recuerda que la ordenanza fiscal incluye bonificaciones destacadas, como la del 95% para familias en situación de vulnerabilidad; y ya, cara al próximo ejercicio del 2026, hasta el 20% para viviendas que participen en el Programa de Inspección Técnica de Reciclaje (ITR) y cumplan con la separación de residuos; entre el 20% y 30% para inmuebles en suelo rústico o urbano no desarrollado; y descuentos para empresas que se adhieran a servicios de recogida de biorresiduos o cartón. Además, se aplicará un 3% de rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se sumará al 2% que se estableció para este 2025.

Importancia del reciclaje

Fajardo subrayó la importancia del reciclaje y de mejorar la separación de residuos como medida para reducir costes y proteger el medio ambiente. También recalcó el compromiso del consistorio de escuchar a la ciudadanía y ofrecer apoyo e información, incluyendo la campaña informativa itinerante que recorrerá la ciudad para explicar la tasa de manera clara y cercana.

Gráfico con la evolución del coste de la recogida y la gestión de los residuos sólidos urbanos de Vila-real en los últimos años. / Mediterráneo

“Seguiremos trabajando para avanzar hacia una tasa más justa y adaptada a la realidad de Vila-real, siempre abiertos a resolver dudas y buscar nuevas fórmulas que premien el reciclaje”, concluyó la alcaldesa en funciones, agradeciendo la participación y el tono constructivo de los vecinos.

Inquietudes de la ciudadanía

Por su parte, responsables de entidades vecinales que asistieron a la reunión con la vicealcaldesa Fajardo reconocen a Mediterráneo que "existen multitud de opiniones al respecto de la tasa de basuras", aunque coinciden en asegurar que "se hubiera tenido que informar a los vecinos de este asunto, por parte del Ayuntamiento, mucho antes de lo que se ha hecho, con el fin de poder trasladar y responder, desde las mismas asociaciones, a las preocupaciones de la ciudadanía".

Asimismo, inciden en que para valorizar mejor los residuos y mejorar el proceso de reciclaje, "sería necesario modificar, al menos, los contenedores para los residuos orgánicos que, en definitiva, son los de menor volumen que se producen en las casas, de manera que habría que hacerlos más pequeños y de una altura menor para favorecer el acceso a los mismos, especialmente, de las personas más mayores".