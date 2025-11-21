Vila-real impulsa la protección de sus colonias felinas con nuevos talleres para voluntarios

Una veintena de voluntarios que ejercen su labor de mantenimiento y control de las colonias felinas de Vila-real han participado este viernes en un taller formativo, impartido por la veterinaria Maria Segura Cervera, en el que se han abordado prácticas correctas para llevar a cabo las tareas en estos centros en los que, de alguna manera, se pretende garantizar la presencia de gatos en la ciudad, aunque de una manera más controlada.

Es una de las acciones que se desarrollan desde la concejalía de Bienestar Animal, encabezada por la edila Ana Torres, en una apuesta por mejorar las condiciones de los felinos en el municipio, así como también otros animales de compañía, como son los perros.

La concejala de Bienestar Animal, Ana Torres, ha participado en el taller. / Mediterráneo

En este sentido, y por primera vez en Vila-real, el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de esterilización, desparasitación e identificación mediante microchip, por un importe de casi 31.000 euros. Una medida que se enmarca dentro del plan municipal de colonias felinas, aprobado en marzo del 2024, para garantizar no solo el bienestar de los animales sino también la salud pública.

El censo que se elaboró meses atrás estima que hay en torno a 200 gatos, un centenar de machos y otra cifra similar de hembras, de manera que el contrato en cuestión permitirá atender las necesidades para proteger a los felinos, a la vez que la adjudicataria se comprometió, de acuerdo a la propuesta presentada, a efectuar tres talleres de acciones de promoción y divulgación sobre estas colonias para colectivos cuyos objetivos sean la formación e información a los participantes en esta materia su situación en el municipio.