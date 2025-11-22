ASOCIACIONISMO DE LA COMUNITAT
El movimiento vecinal valenciano se cita en Vila-real para avanzar en sostenibilidad
La iniciativa se ha descentralizado este año y en ella se han abordado los retos medioambientales y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía
Vila-real ha sido este sábado el escenario de la tercera edición del encuentro de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), una jornada que, después de dos ediciones celebradas en la provincia de València, se ha querido descentralizar para acercarla a otros puntos del territorio. La ciudad ha sido escogida porque la Federación de Asociaciones de Vecinos más grande de la provincia de Castelló es la de Vila-real, que preside José María Rubert.
Por parte del Ayuntamiento, han asistido a la cita la alcaldesa en funciones, Maria Fajardo; y el edil de Medio Ambiente, Javier López, que han dado la bienvenida institucional a las entidades y participantes. “Para nosotros es un orgullo que CAVE-COVA haya elegido Vila-real para descentralizar este encuentro y acercarlo a los municipios que también trabajamos día a día por el bienestar ambiental de nuestros barrios. El movimiento vecinal forma parte de nuestra identidad como ciudad y es una pieza clave para avanzar en sostenibilidad y calidad de vida”, ha destacado Fajardo. Y en representación de la Generalitat ha participado Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental.
Por su parte, el titular de Medio Ambiente, Javier López, ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administración y ciudadanía. “El medio ambiente es una responsabilidad compartida y espacios como este nos permiten escuchar, aprender y construir nuevas estrategias de manera colaborativa. En Vila-real estamos impulsando proyectos muy importantes, desde la adaptación al cambio climático hasta la revisión de las fuentes de agua potable o la protección del río Millars, y encuentros como el de hoy refuerzan este camino”, ha señalado.
Cuatro ponencias
La jornada ha incluido cuatro ponencias de expertos: la de Pasqual Broch, presidente de la Comunitat de Regants de Vila-real y hasta este verano presidente de Fecoreva, que ha hablado de la historia y el modelo de sostenibilidad de la Séquia Major; y la de Juan Luis y Josep Bort, que han abordado la presencia e importancia de las rapaces en el Millars.
Asimismo, desde Pankara Ecoglobal se ha presentado el proyecto del banco de semillas que impulsan en Vila-real y, por último, Juan Antonio Caballero, presidente de CAVE-COVA, ha abordado la problemática del amianto. Caballero, que también ha intervenido en la mesa inicial, ha indicado que el movimiento vecinal ha cambiado significativamente en las últimas décadas. “Queda alguna reivindicación latente, pero ahora es necesario organizarse, y proponer qué hacer. La calidad de vida de los vecinos es la salud, es la educación, es la atención a los mayores, son los servicios sociales y es el medio ambiente… Y hay que asumir ciertas responsabilidades”, ha indicado, a la vez que ha recordado que la Federació de Vila-real fue la primera en poner el foco, hace décadas, en un problema de contaminación de una empresa de la ciudad.
La coordinación local del acontecimiento ha estado a cargo de Héctor García, de la asociación de vecinos Sagrat Cor de Jesús, que ha colaborado en tareas de logística y en la búsqueda de algunos ponentes. El encuentro ha finalizado con una visita a la iglesia arciprestal y una comida de hermandad.
