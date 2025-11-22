Vila-real y Colombia refuerzan sus planes de colaboración: Estas son las áreas clave

Reforzar los lazos con el gobierno de Colombia y diferentes instituciones y organismos vinculados a la prevención de la salud, la mediación policial para mejorar la seguridad ciudadana y los intercambios en la formación de profesionales a ambos lados del Atlántico son algunos de los objetivos de la visita oficial que realiza el alcalde de Vila-real, José Benlloch a este país ubicado en el extremo norte de Suramérica.

Un viaje que es fruto de la invitación realizada desde Colombia y en el que también acompañan a Benlloch el concejal de Seguridad, Emergencias y Servicios Sociales, Toni Marín; y el director de la Cátedra de Innovación Cerámica de la Universitat Jaume I, Juan Carda. El regreso a Vila-real está previsto para el sábado, 29 de noviembre.

Como explica el alcalde a Mediterráneo, la iniciativa “responde a analizar las 10 áreas de colaboración en las que venimos trabajando desde el 2012, cuando una representación colombiana visitó la ciudad, y reforzar las mismas”.

Áreas básicas

En cualquier caso, Benlloch señala que las áreas en las que se hace un especial hincapié son las relacionadas con la salud y la prevención de la misma, con especial énfasis en el ámbito mental; la ciencia y la innovación; la colaboración policial en materia de seguridad, a través de la mediación policial, de la que Vila-real es pionera en el mundo; la cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la UJI; las acciones para la mejora en materia de integración y políticas de inmigración; o el refuerzo de la alianza con el ejército colombiano, a través de la Escuela Superior de Ingenieros Militares.

Imagen de archivo de la participación de Vila-real, en el 2013, en un congreso policial en Colombia, con el que se dio inicio a la colaboración con este país suramericano / Mediterráneo

Y, como no podía ser de otra manera, también se incluye en el programa de la visita de la comitiva vila-realense la asistencia al festival artístico internacional Carnaval de la Alegría, una de las citas más prestigiosas del calendario cultural de Bogotá que celebra desde hace 37 años y que también se ha nutrido de la amplia experiencia de Vila-real en el teatro de calle.

Innovación en el ámbito sanitario

Una de las primeras acciones que ha llevado a cabo el viernes la delegación capitaneada por el alcalde Benlloch fue la visita a la empresa Annar Health Tecnologies, casa matriz de la compañía Horisoes, puntera en el ámbito de la innovación y que se dedica al desarrollo de biotecnología, tecnología y servicios sanitarios para mejorar la calidad de vida, la prevención y la gestión eficiente en materia sanitaria. De hecho, la firma colombiana ya mostró hace dos años su interés por implantarse en Vila-real, en un futuro clúster sociosanitario por el que apuesta el alcalde Benlloch en el entorno del Hospital Universitari de la Plana.

“Hemos asistido a una de las sedes de la compañía SIES Salud, para ver lo que ellos hacen en el tema de atención de pacientes crónicos en sus diferentes dimensiones, institucional y en comunidad, así como las tecnologías de seguimiento que utilizan y los programas de prevención y cartografía social que queremos implementaren Vila-real en el marco de nuestra participación en un futuro clúster sociosanitario”, explica Benlloch.

Además, tanto el alcalde como el concejal Marín protagonizarán algunas ponencias en citas de carácter nacional en Bogotá, relativas a los diferentes programas de cooperación que se pretenden renovar y reactivar”.