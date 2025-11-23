Neva, una vila-realense revisando el acuerdo de paz en Colombia con Naciones Unidas: "Hay cosas que no le cuento a mi madre"

De Vila-real a Popayán hay más de 8.000 kilómetros; esta es la considerable distancia que separa los dos mundos de Neva Rubio. A sus 31 años, esta vila-realense aficionada al Villarreal CF reside en Colombia, donde trabaja para Naciones Unidas en la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz.

Graduada en Periodismo por la Universitat Jaume I, Neva siempre tuvo claro que su futuro estaría ligado al mundo y a las historias de quienes lo habitan. “Tuve una beca en Brasil y me quedé con ganas de viajar más, sobre todo por Latinoamérica”, explica. Tras un voluntariado en Ecuador y otras experiencias internacionales, en 2022 se instaló definitivamente en Colombia.

Su primera parada fue Buenaventura, en la costa del Pacífico colombiano, donde trabajó para la ONG española Alianza por la Solidaridad como periodista. “Me encargaba del área de comunicación, redes sociales, proyectos, entrevistas y talleres de fotografía para adolescentes. Fue como encontrar mi vocación”, recuerda. Durante esa etapa conoció de cerca la enorme diversidad sociocultural del país: “Colombia tiene pueblos étnicos, afrocolombianos e indígenas muy variados, con gobiernos propios. Es una forma de vida muy diferente a la nuestra”.

Lee otras historias de castellonenses por el mundo.

Cuando terminó su contrato de voluntariado europeo, la organización le ofreció quedarse, pero surgió una oportunidad con Naciones Unidas. “Mi trabajo ahora es distinto. Ya no estoy en comunicación, sino en monitoreo y verificación del proceso de paz”, explica. Desde Popayán —una ciudad de tamaño similar a Castelló—, Neva forma parte del equipo encargado de verificar que se cumpla el acuerdo firmado en 2016. “Revisamos la reincorporación de los excombatientes y sus garantías de seguridad. Tengo asignados varios municipios del suroccidente del país. Llevo un año y medio en este puesto”. Pese a los avances, reconoce que el conflicto armado sigue vivo: “Aún existen dinámicas en algunas regiones que requieren atención y acompañamiento continuo”.

Su madre, profesora que vivió seis años en Marruecos, ha sido una fuente constante de apoyo e inspiración. “Siempre me ha apoyado, aunque hay cosas que no le cuento para no preocuparle. Tiene un espíritu aventurero que me ha contagiado”, confiesa.

Contacta con Mediterráneo si eres un o una castellonense por el mundo.

Aunque se siente integrada, hay cosas que echa de menos de la provincia: “La playa y a mi gente sobre todo. Llevo muchos años fuera y siento que me pierdo momentos importantes”. Aun así, anima a conocer el país y quita hierro a los problemas de seguridad: “Recomendaría visitar Colombia. A mí no me ha pasado nada, y aunque hay robos, también los hay en el metro de Madrid. Aquí dicen que no tienes que ‘dar papaya’, es decir, no ir con el móvil en la mano ni salir sola de noche, pero no es una situación extrema”.

Muy cerca de Cali —su ciudad favorita—, Neva encuentra su refugio en la música y el baile. “Me gusta mucho bailar salsa, ya aprendí en Vila-real y aquí voy a Cali cada dos semanas porque es donde tengo también más amigos”. De cara al futuro, su deseo es el de volver a casa: “Me gustaría vivir entre los dos países y establecerme más en España. Sería una forma de equilibrar mejor mi vida personal y profesional. Aquí he aprendido mucho, pero el mundo de la cooperación es inestable. Me gustaría retomar mi carrera como periodista, me encanta la radio”.