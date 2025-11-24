Modernització integral
El Mercat Central es renova per complet per a impulsar el comerç local de Vila-real
L’edifici ha estat objecte de diferents accions per a renovar el seu aspecte i millorar els serveis als usuaris
La intervenció inclou l’adaptació dels antics jutjats com a nova seu administrativa i comercial
L’Ajuntament de Vila-real fa un balanç positiu de les actuacions executades durant l’últim any al Mercat Central, impulsades gràcies al finançament europeu dels fons Next Generation, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta iniciativa ha permés una modernització integral de l’espai amb l’objectiu de revitalitzar el comerç local, millorar l’experiència de compra i convertir el mercat en un espai més obert, sostenible i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania.
Entre les principals intervencions, amb una inversió d’1,2 milions d’euros dels quals 920.991 provenen d’una subvenció de fons europeus, destaquen la renovació de la imatge del Mercat i les millores d’accessibilitat i eficiència energètica; la modernització de l’aparcament, amb l’automatització de les portes i la creació d’un punt net; o les campanyes de dinamització comercial, amb tallers i activitats per a tots els públics.
També s’ha donat suport als comerciants per adaptar-se a les noves tecnologies i a la venda multicanal o la digitalització dels serveis, amb la instal·lació de taquilles refrigerades per a recollir la compra, el sistema de torns per a evitar cues i la posada en marxa del nou web (www.mercatvilareal.es), a través el qual ja és possible consultar productes, contactar amb les parades, fer comandes en línia i recollir-les a l’hora que més convinga. Totes les persones que facen la compra en línia rebran una bossa ecològica i biodegradable com a obsequi del Mercat Central.
Últimes tasques
D’altra banda, l’Ajuntament preveu que l’edifici dels antics jutjats entre en funcionament el pròxim any, una vegada finalitzen les últimes tasques de remodelació, que inclouen la renovació de la fusteria exterior, la pintura i la substitució de la porta d’accés amb una inversió prevista de 48.390,91 euros. Es dotarà a aquest nou espai d’un nou ús administratiu-comercial que albergarà les funcions pròpies de les dependències municipals de Tresoreria, Recaptació, Promoció Econòmica, comerç i mercats. També es dotarà a l’edifici d’aules i zones destinades als fins propis del sector comercial
Aquestes actuacions responen, segons el consistori, a la voluntat de convertir el Mercat Central «en un espai viu, modern i connectat amb la ciutadania, reforçant el seu paper com a referent del comerç de proximitat a Vila-real», afirmen.
A més, ja s’han publicat les bases per a adjudicar llocs disponibles al Mercat Central, com el de carnisseria, molt demandat pels usuaris i actualment sense presència al mercat. Amb 10,60 m² i un cànon mínim mensual de 233,92 euros, oferint una oportunitat per a professionals del sector interessats a establir-se en un entorn privilegiat. També hi ha disponibles altres llocs, com el de fruiteria o punts de venda lliure per a productes alimentaris diversos.
El regidor de Comerç, Xus Madrigal, convida la ciutadania a redescobrir el Mercat Central, fer ús del nou web i apostar pel comerç local, de qualitat i de proximitat.
