CONVOCADA PARA ESTE SÁBADO
Subdelegación no autoriza la segunda concentración contra la tasa de basuras en Vila-real y la organización la aplaza
Las autoridades justifican la desestimación de la solicitud en que ese mismo día había otro acto ya autorizado a la misma hora y lugar
Finalmente, la plaza Major de Vila-real no acogerá el próximo sábado la segunda de las concentraciones contra la nueva tasa de basura establecida por el Ayuntamiento. El motivo: la Subdelegación del Gobierno no autoriza esta cita, lo que justifica en que ya hay otro evento programado y autorizado a la misma hora y lugar, lo que imposibilita el desarrollo de la protesta contra el basurazo.
La suspensión de la concentración anunciada para el sábado se le comunicó este lunes a la organización del evento. Alexandra Folch, una de las cabezas visibles de la iniciativa, explica a Mediterráneo que, con todo, "nos han ofrecido hacer la concentración en otro lugar, pero preferimos realizarla en la plaza Major, tal y como hicimos el 14 de noviembre, por lo que esta se suspende".
En este contexto, y a través de las redes sociales, Folch explica que "sentimos avisar con tan poca antelación, pero, a pesar de haber informado de la concentración a Subdelegación con tiempo suficiente, fue ayer (lunes) cuando nos comunicaron que no podíamos llevarla a cabo en el lugar previsto; y la Policía nos lo ha confirmado hoy (este martes) a las 15.00 horas".
Asimismo, desde la organización todavía no han decidido la fecha para la nueva convocatoria que, en cualquier caso, todo indica que no se demorará muchos días-
¿Y qué hacen el sábado en la plaza Major?
Un acto cultural, previamente solicitado y autorizado en la plaza Major, es el motivo por el que Subdelegación ha decidido no autorizar allí la concentración contra la tasa de basuras. En concreto, el evento en cuestión es el Bureo de Santa Cecília, organizado por el Grup de Danses El Raval, que arranca a las 12.00 horas con un taller de baile popular, y se prolonga hasta la tarde, con una comida de pa i porta y un bureo popular. Una cita a la que está previsto que asistan personas vinculadas a las danzas tradicionales de diferentes municipios del entorno.
