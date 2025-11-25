Vila-real reivindica la igualdad y la lucha contra la violencia de género por el 25N

Vila-real ha conmemorado el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con las actividades que las asociaciones de la ciudad han organizado en colaboración con Concejalía de Igualdad para reivindicar la lucha contra la violencia machista, empoderar a las mujeres y avanzar hacia una sociedad igualitaria.

La jornada central de la programación se ha celebrado este martes, con la marcha Contra el maltractament, no hi ha tracte, impulsada por el Servicio de Promoción de la Salud Mental Comunitaria de la Fundación Manantial, que ha finalizado con la colocación del mural que ellos mismos han hecho en el balcón del Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

La Fundación Manantial ha participado en la jornada con la marcha 'Contra el maltracte, no hi ha tracte'. / vMediterráneo

Mientras, el Grup de Dones ha organizado al mediodía la concentración y lectura del manifiesto en la plaza Major, un acto que ha contado con la presencia de varios ediles y edilas, así como de la alcaldesa en funciones y concejala de Igualdad, Maria Fajardo. “El machismo continúa rompiendo vidas y derechos, y desde Vila-real lo tenemos claro: la violencia machista es una cuestión de democracia. O estamos con las mujeres, o estamos permitiendo que la violencia continúo”, ha afirmado Fajardo. Además, esta tarde, a las 19.00 horas, se celebra la vigilia Prou feminicidis.

Más actividades

La programación continuará el día 27, a las 19.00 horas, con la conversación El derecho al placer de la mujer, promovida por la Asociación Cultural El Bressol y de la mano de la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico Ángela Monfort, en la Casa dels Mundina. La recta final del programa llegará con dos propuestas culturales: el viernes 28, a las 17.00 horas, se proyectará el cortometraje La nostra història, la història de totes en el salón de actos de Servicios Sociales, una actividad organizada por la residencia Santa Anna-Caixa Rural de Vila-real, gestionada por la Fundación Manantial. Finalmente, el sábado 29, a las 18.00 horas, el Teatro Tagoba acogerá la representación Miliciana, de La Ravalera Teatro, gracias al Grupo de Investigación por la Memoria Histórica de Castelló.

La vicealcaldesa Fajardo ha apelado a seguir luchando para erradicar la violencia machista. / Mediterráneo

El calendario de actividades ha incluido la obra Malditos tacones, protagonizada por Luisa Martín i Olivia Molina que llenó el Auditorio Municipal Músic Rafael Beltrán Moner; la segunda conferencia de la VII Escuela de Igualdad y Prevención de la Violencia de género a cargo de la periodista y poeta Susanna Lliberós Cubero, que analizó el fenómeno del mankeeping en la charla De secretària a terapeuta. Mankeeping, el nou abús subtil cap a les dones, visibilizando formas de violencia menos evidentes pero presentes en muchas relaciones y entornos. Y este lunes, 24 se realizó un mural inclusivo en la sede de Acudim bajo el lema Si coneixes un cas de violència de gènere, denuncia’l.

Un trabajo de 365 días

Fajardo ha destacado que “desde la Concejalía de Igualdad y la Casa de la Dona trabajamos los 365 días del año en diferentes iniciativas, como la atención y acompañamiento a las mujeres; coordinación con Servicios Sociales, Policía Local y Sanidad; puntos Violeta; talleres en los centros educativos; la Escuela de Igualdad y conjuntamente con todas las entidades que han hecho posible la programación".

Representantes municipales y la ciudadanía en general se han sumado a la concentración en la plaza Major para conmemorar el 25N. / Mediterráneo

Y añade: "No son gestos simbólicos, son políticas públicas feministas que cambian vidas”. La titular de Igualdad ha agradecido la respuesta recibida hasta ahora y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana a los actos que todavía no se han realizado, recordando que “ahora más que nunca, ante los discursos que niegan la violencia machista o intentan minimizarla, en Vila-real responderemos con más educación, más recursos y más feminismo. La lucha contra la violencia machista es un compromiso de todas y todos. El conjunto de actividades y la implicación de tantas entidades colaboradoras demuestran que Vila-real es una ciudad respetuosa, igualitaria y firmemente contraria a cualquier forma de violencia o discriminación contra las mujeres”.