233 razones para visitar Vila-real este domingo: la Fira de Santa Caterina ya está aquí

Faltan tan solo cuatro días para que Vila-real viva uno de sus acontecimientos históricos que, de alguna manera, marcan la idiosincrasia de una ciudad que, pese a continuar creciendo, mantiene su esencia de pueblo y aquel aire de villa medieval, aunque solo sea por un día.

El próximo domingo, los y las vila-realenses, y también ciudadanos de toda la provincia de Castellón, tendrán ocasión de visitar una nueva edición de la Fira de Santa Caterina que, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, es una de las de mayor renombre en la Comunitat.

Libros y juguetes también forman parte fundamental de la feria vila-realense de Santa Caterina. / Gabriel Utiel

Tanto es así que, como cada año, la cita se convierte en un enorme escaparate de todo tipo de productos, básicamente artesanales y vinculados a la Navidad, que cuenta con un total de 233 puestos de venta, distribuidos entre la plaza Major, la calle Major Sant Doménec, Raval del Carme, Josep Ramon Batalla (Baranquet) y Hospital. Este año, únicamente una cuarentena de solicitudes (se recibieron 297, aunque algunas de ellas corresponden a registros múltiples) no han sido atendidas, fundamentalmente por aportar productos no adecuados para este evento ferial o por falta de documentación.

Productos típicos y no tan típicos

Y es que la Fira de Santa Caterina -conocida popularmente y en diferentes épocas como la del pito, la pilota o la llonganissa- es uno de los principales atractivos comerciales de Vila-real. De hecho, no son pocos los comercios ubicados en las calles donde se colocan las paradas o en su entorno más próximo que deciden aprovechar el tirón de esta cita y abren sus establecimientos también ese mismo domingo.

Quesos y embutidos artesanos, así como frutos secos o turrones son productos estrella de la feria vila-realense. / Gabriel Utiel

Frutos secos, dátiles, miel, embutidos artesanos, panes y cocas, chocolate, turrones. Aceitunas y salazones, juguetes, productos en plata o madera, figuras y piezas para belenes, decoración navideña, libros, plantas y flores, cerámica, cuchillería, piedras semipreciosas, perfumería o cosmética natural son algunos de los muchos productos que forman parte de la oferta de esta feria. Y, por supuesto, sin faltar los puestos tradicionales de castañas asadas o la tómbola.

En cualquier caso, Santa Caterina se ha convertido en los últimos años en un espacio de solidaridad, por cuanto hasta 22 organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y sin ánimo de lucro instalarán de nuevo sus paradas, en su casi totalidad, en la plaza Major. Entre estos colectivos estará el Colegio de Educación Especial La Panderola, Huellas Callejeras, la Asociación Cultural Magrebí para la Integración y la Promoción, la Agrupación Musical Virgen de Gracia, Aspanion, Gasts de Barri, AECC, Ronald McDonald, Centro Ocupacional, ACCC, parroquia de los Santos Evangelistas, Oxfam o Sos Manada.