Más de 330 luces iluminarán las calles de Vila-real esta Navidad para combinar magia y eficiencia

Más de 330 luces iluminarán las principales calles y avenidas de Vila-real esta Navidad para combinar magia y eficiencia energética. La ciudad se sumergirá a partir de este viernes en el ambiente prenavideño con el encendido del alumbrado especial, que un año más servirá como preludio a la tradicional Fira de Santa Caterina, declarada de interés turístico autonómica, que será este domingo.

Montaje de las luces de Navidad en Vila-real / Toni Losas

Los operarios de la empresa adjudicataria, Luxido Technologies, aceleraban este miércoles las tareas de montaje de los elementos lumínicos. Como ha indicado en rueda de prensa la alcaldesa en funciones y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, el Ayuntamiento ha reservado este año un gasto de 22.203,50 euros para engalanar los viales más concurridos del municipio.

El tipo de alumbrado usado será luces led o microlámparas de alto rendimiento y bajo consumo, con estructuras de aluminio y sistemas de fijación seguros y homologados, según la normativa estatal y europea. "Hemos querido combinar la magia de la Navidad con la eficiencia energética y la seguridad, con un alumbrado de bajo consumo que nos permite ahorrar y cuidar el medio ambiente sin renunciar a una Navidad llena de luz en los barrios y en el centro", ha añadido Fajardo.

"Utilizaremos alumbrado de bajo consumo que nos permite ahorrar y cuidar el medio ambiente sin renunciar a una Navidad llena de luz en los barrios y en el centro" Maria Fajardo — Alcaldesa en funciones y concejala de Servicios Públicos

La fachada del ayuntamiento y la plaza Major ya están engalanadas. / Toni Losas

Descripción de la decoración

En las avenidas de la ciudad han instalado 99 arcos y 109 motivos luminosos en columna, otros 65 arcos están distribuidos por las calles principales, mientras que las zonas peatonales contarán con 54 elementos de este tipo a su vez. Además, nueve plazas y jardines lucirán motivos navideños o cortinas de luces, a destacar especialmente la plaza Major.

También han decorado 11 árboles repartidos por diferentes barrios de la ciudad.

Además de la encesa, incluirán en la programación de este viernes los actos del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se conmemora el 20 de noviembre, que es una actividad del Consell de Xiquets i Xiquetes.

La concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, ha agradecido el trabajo de los niños y niñas que "siempre nos sorprenden con sus ganas de aportar y de convertir este día en una celebración abierta en toda la ciudad y que sirva para dar voz a los más pequeños, a sus inquietudes y sus propuestas".

La actividad arrancará a las 17.00 horas en la plaza Major con actividades infantiles a cargo de diferentes empresas locales. También leerán el manifiesto con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y repartirán chocolate y churros. Es una merienda elegida por los jóvenes consellers en la última sesión del ente, puesto que los más pequeños han sido los encargados de diseñar la conmemoración.

A las 19.00 horas tendrá lugar la actuación de La Glüps Band para el público infantil y a las 20.00 llegará el turno de encender las luces que iluminarán las calles. En el acto participarán la reina de las fiestas, Nadia Alba, y su corte de honor.

Foto de un operario montando el alumbrado. / Toni Losas

Antesala de la Fira de Santa Caterina

Tras adelantar la Navidad este viernes, el protagonismo recaerá en la Fira de Santa Caterina, que "ya es todo un referente más allá del ámbito local como lo demuestra la gran demanda de lugares de venta, así como los miles de personas que este domingo recorrerán el recinto de la feria", ha explicado el concejal de Comercio, Hostelería y Mercados, Xus Madrigal, que añade que "muchos comercios de la localidad abrirán ese día sus puertas, por lo cual es una gran oportunidad para el público y el tejido comercial".

En esta edición, la feria contará con 233 lugares, repartidos en la plaza Mayor, calle Major Sant Doménec, Raval de Carme, calles Josep Ramon Batalla y Hospital y calle Cardenal Tarancón. Del total, 77 corresponden a bebida y alimentación; 22 a juguetes; 29 a artesanía; 12 a bisutería y 65 otros productos. Por procedencia, Madrigal ha detallado que 70 son comercios de Vila-real, 76 de la provincia, 69 del resto de la Comunitat Valenciana y 18 del resto del país. Entre los participantes también habrá un total de 22 oenegés, que se situarán en la plaza Major.

El edil ha dado las gracias a todos los departamentos que hacen posible la Fira de Santa Caterina, desde el área de Economía y Mercados, pasando por Policía Local, Protección Civil y también Servicios Públicos.

Los 'Vilabons', en marcha

"Con la campaña de dinamización en Navidad, demostramos que, como siempre, estamos junto a nuestro comercio. Comprar en Vila-real es mantener viva nuestra ciudad y nuestro tejido comercial", ha indicado a su vez el alcalde, José Benlloch, que ha recordado que el consistorio ha puesto en marcha con una inyección municipal de 200.000 euros los Vilabons, que estarán activos hasta el 8 de diciembre.

"Una iniciativa que se ha atrasado porque la Generalitat ha incumplido su compromiso de destinar otros 50.000 euros a esta campaña”. En esta iniciativa de dinamización comercial no faltarán la feria de atracciones, que funcionó el fin de semana pasado y también estará en marcha este, y la feria de Navidad que se presentará en las próximas semanas.