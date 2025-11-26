Una universidad de Argentina elige Vila-real para estudiar su modelo pionero de policía de proximidad

El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido la visita de Mariana Lerchundi, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, que se encuentra realizando un estudio comparado sobre políticas públicas de seguridad y la relación entre las fuerzas policiales y las personas jóvenes.

La investigadora ha sido recibida por la alcaldesa en funciones, Maria Fajardo, con quien ha podido compartir los objetivos del proyecto y su interés para analizar las experiencias locales en materia de seguridad, convivencia y actuación policial. El trabajo de Lerchundi forma parte del proyecto Políticas públicas de juventud y derechos humanos. Propuestas en contextos de desigualdad, que estudia cómo las desigualdades sociales y generacionales influyen en las relaciones entre jóvenes e instituciones de control, como por ejemplo la policía.

El estudio toma como caso de referencia la Policía Local de Vila-real para comparar las actuaciones de la policía de proximidad en el Estado español y en Argentina, analizando similitudes y diferencias en la manera de abordar la seguridad y la convivencia con las personas jóvenes.

Otra foto de la reunión. / Mediterráneo

Lerchundi ha entrevistado al comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, y al oficial Alfonso Monfort, con el objetivo de conocer de primera mano las perspectivas profesionales sobre las tareas policiales, los protocolos de actuación y los retos que afronta el cuerpo en relación con la seguridad ciudadana y también los programas de prevención comunitaria que realizan en los centros educativos para la población joven.

"Que una universidad argentina elija Vila-real para estudiar nuestro modelo de policía de proximidad y mediación nos confirma que vamos por el buen camino: una policía próxima, que escucha, que acompaña y que trabaja desde la prevención y el respecto a los derechos humanos" Maria Fajardo — Alcaldesa en funciones de Vila-real

Apuesta por la mediación y resolución de conflictos

En este sentido, la Policía Local de Vila-real ha consolidado en los últimos años una línea de trabajo basada en la mediación policial y la resolución dialogada de conflictos, hecho que ha despertado el interés de varios cuerpos policiales iberoamericanos con los cuales ya se han realizado intercambios de experiencias y buenas prácticas.

El estudio incluye preguntas sobre trayectorias personales, visiones sobre la violencia y la seguridad, experiencias con actuaciones policiales y percepciones sobre la necesidad —o no— del uso de la fuerza, con el objetivo de comprender mejor los marcos de decisión, los contextos de intervención y las dinámicas sociales que condicionan el trabajo policial al ámbito local.

Fajardo ha valorado positivamente la iniciativa, destacando la importancia de participar en proyectos de investigación internacional que permiten intercambiar conocimiento, mejorar las políticas públicas y contribuir a una seguridad más próxima, eficiente y respetuosa con los derechos humanos. “Que una universidad argentina elija Vila-real para estudiar nuestro modelo de policía de proximidad y mediación nos confirma que vamos por el buen camino: una policía próxima, que escucha, que acompaña y que trabaja desde la prevención y el respecto a los derechos humanos”, ha subrayado la alcaldesa en funciones que ha añadido que "estos intercambios con otros países, nos permiten aprender y a la vez compartir el trabajo que hace nuestra policía local con el vecindario de Vila-real, reforzando su papel como herramienta de convivencia y cohesión social”.