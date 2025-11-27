Viaje en miniatura a la historia de Vila-real: recorrido al Arxiu Municipal a través de Playmobils

Clicks para conocer el pasado de Vila-real. El Ayuntamiento abre una exposición de Playmobil que narra de una forma didáctica y visual la historia de la documentación municipal que tiene al Arxiu como protagonista.

El concejal del área, Santi Cortells; el archivero municipal, Miguel Ramos; María José Badenes, de l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals Valencians; y el creador del montaje, Diego Pérez, han presentado este jueves esta exposición dividida en nueve escenas que recrean múltiples episodios históricos relacionados con el archivo.

Así es la exposición de Playmobil que recrea episodios históricos de Vila-real / Toni Losas

Los dioramas, tal como recogen los carteles ilustrativos, son:

1- Los primeros pobladores

1269

En Vila-real, desde que el infante Pere otorgó tierras y casas en el año 1269 a Jaume Alamani y Abraam de la Torre, los documentos han constituido parte del paisaje cotidiano.

2 - Jaume de Cascante, primer 'escrivà'

1273

Al menos, desde 1273, año en el que Jaume de Cascante fue nombrado escrivà, se ha escrito sobre pergamino, papel o cualquier soporte informático todo lo que han hecho quienes se han ocupado del gobierno y administración de la ciudad.

3 - Carta Pobla

20-02-1274

En este documento sobre pergamino, el rey reconoce todos los privilegios que su padre y abuelo concedieron a Vila-real. Y es por eso que comienza transcribiendo la Carta Pobla otorgada por Jaume I el 20 de febrero de 1274.

De este documento, que no ocupa més de un folio de los registros de la Cancellería Real, en el Arxiu conocen nueve copias en pergamino, autentificadas y datadas entre los siglos XIV y finales del XVII.

4 - 'Caxa de privilegis'

13-09-1362

El Consell acordó hacer una caja para conservar los privilegios y guardarla en la Corte.

5 - Inventario de Lluís Gil

1411

El notario y escribano Lluís Gil hizo por encargo de los jurados un inventario de los libros, privilegios y cartas que se guardavan en el archivo.

6 - Primera cámara dedicada a guardar documentos y armas

1424

Se acordó dedicar una cámara de la Casa de la Vila para guardar los documentos y las armas que disponía la villa para su defensa.

7 - Construcción de una cámara específica

1510

Se construyó una cámara "obrada de volta para que sirviera de archivo de los privilegios y actos" de esa vila.

8 - Crema de la Cort

12-01-1706

Se perdieron "todos los procesos y demás papeles que se hallaban custodiados y archivados en la Curiaeo Corte de la Justicia de dicha villa, por haber sido quemada dicha Corte por las tropas del Señor Felipe V".

Entre 1721 y 1740, todos los testimonios afirman que el fuego comenzó en la Cort de Justícia y se extendieron a la Cort dels Jurats, donde estaba el Arxiu.

La 'crema' de Vila-real no falta en la exposición. / Toni Losas

9 - El Arxiu en la actualidad

2002 - Actualmente

El Arxiu Municipal de Vila-real se traslada al actual edificio de la Murà, donde continúa conservándose una parte importante de la vida de los vila-realenses en kilómetros de estanterías, que forman un testimonio vivo de todo lo que ha sucedido en Vila-real a lo largo de los siglos.

Primera iniciativa de un largo proyecto

Esta exposición es la primera fase de un proyecto más amplio y largo destinado a visibilizar el archivo y mejorar la experiencia de las visitas educativas y del público general.

Según ha explicado Cortells, el objetivo es superar la percepción abstracta que a menudo genera la documentación histórica entre el alumnado y el público no especializado. Las nueve escenas Playmobil, ha añadido a su vez Miguel Ramos, sirven como recurso didáctico para contextualizar la historia local, desde los primeros pobladores hasta episodios como la crema de Vila-real, facilitando la conexión entre los hechos históricos y los documentos conservados.

Este proyecto, ha indicado el archivero municipal, marca el inicio de un itinerario de largo recorrido, con nuevas actividades e iniciativas que se darán a conocer próximamente, con el fin de reforzar la divulgación del patrimonio documental y acercar el Arxiu Municipal a toda la ciudadanía.

Foto de familia de la presentación de la exposición de Playmobil en el Arxiu Municipal. / Toni Losas

Unos 30 personajes

El artista vila-realense Diego Pérez, creador del montaje, ha detallado el proceso de trabajo, que ha desarrollado en estrecha colaboración con el archivero municipal: “Miguel me trasladó la idea, me proporcionó toda la documentación y preparamos juntos las escenas, medidas y materiales. Estoy muy agradecido por la confianza y por el apoyo de todo el equipo”. El autor ha utilizado cerca de unas 30 figuras, además de elementos complementarios como libros, armas y accesorios para recrear las diferentes secuencias históricas.

Pérez ha destacado también las colaboraciones previas con el Arxiu, como la recreación para el 750 cumpleaños de la Carta Pobla, así como el buen funcionamiento de proyectos como el tradicional Belén Playmobil, que volverá a exponerse esta Navidad a partir del 18 de diciembre en la Casa de la Fiesta.

De momento solo puede visitarse de mañana

La recreación de Playmobil queda instalada de manera permanente en el Arxiu Municipal y ya puede visitarse en horario por la mañana. Según ha avanzado Ramos, se estudia ampliar la visita a horario por la tarde e integrar la muestra dentro de futuros programas educativos.