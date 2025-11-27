Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real acoge este fin de semana el tercer encuentro de asociaciones feministas

La cita, organizada por el Liceu de Dones de Castelló y el Ayuntamiento, tendrá lugar el sábado y el domingo en el albergue del Termet

Foto de una concentración organizada en junio en la capital de la Plana por el Liceu de Dones de Castelló.

Darío Pitarch

Vila-real

El Liceu de Dones de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, organiza el tercer encuentro de asociaciones feministas que tendrá lugar este sábado y domingo en el albergue del Termet.

El evento, en el que participarán cerca de 50 mujeres procedentes de diversas asociaciones de la provincia, se inaugurará el sábado a las 10.00 horas con los parlamentos de la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, y la presidenta del Liceu de Dones, Eva Gimeno.

Tras la presentación y bienvenida a las asociaciones participantes, se celebrará el debate Una Habitación Propia colectiva, Les Cases de la Dona, a cargo de Vita Arrufat, médica preventiva de Salud Pública, presidenta del Grup de Dones de Vila-real y de Dones de Negre. Arrufat abordará el Hotel de las Mujeres y compartirá coloquio con Coto Talens, psicóloga responsable de Programas de de Género y Desarrollo que hablará de La Estrategia de las Complcidades.

Seguidamente, la fiscal contra los delitos de odio y la discriminación de la Audiencia de Valencia, Susana Gisbert Grifo, pronunciará una ponencia sobre Violencia de Género Analógica y Digital. Tras esta actividad se realizará una Foto perfomance sobre Las Mujeres Construyen la Paz, a cargo de la fotógrafa ULALALAU.

El III Encuentro proseguirá por la tarde con el debate De la Habitación Propia a la Fuerza Colectiva. Asociacionismo y Sororidad. Este coloquio estará a cargo de Reyes Santamaría, psicóloga social y clínica, exdirectora del SIO del Ayuntamiento de Castelló y portavoz de la Coordinadora Feminista de Castelló, que abordará Mujeres Juntas: cómo transformarnos a nosotras mismas y al mundo.

También participará en el coloquio Alina Covaci, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Albocàsser e integrante del Centro de Desarrollo Rural Ali Maestrat, que hablará de Un Lugar Común: mujeres y fuerza rural. La primera jornada del III Encuentro de Asociaciones concluirá con la representación teatral Julia, a cargo del grupo Arteatre.

Actividades del domingo

La jornada del domingo comenzará con el taller Imaginería Colectivas, a cargo de la artista visual Ana Beltrán, que propone reflexionar sobre la fuerza de las mujeres en la creación de imaginarios colectivos y la importancia del trabajo en comunidad, a través de la palabra y la imagen.

El III Encuentro de Asociaciones de Mujeres será clausurado, posteriormente, con las palabras de la concejala de Igualdad y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo.

