Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación

Pillado un falso profesor que daba clase sin título en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Castellón en Vila-real. El pseudodocente fue nombrado como coordinador de Comunicación, pero fue cesado del cargo después de no aportar ni acreditar ninguno de los méritos académicos que figuraban en su currículum para poder optar a ese puesto.

El implicado que presuntamente habría falseado su relación de títulos es Rubén de la Cruz, exconcejal en el Ayuntamiento de Torreblanca y miembro de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE de Castellón, ocupando la secretaría de LGTBIQ+ y Diversidad.

Según explica a Mediterráneo el director del centro, Alejandro Ribes, fue a principios de este mes de noviembre cuando la junta rectora de la entidad nombró a su nuevo equipo directivo, "liderado por jóvenes profesionales con talento y una clara visión de futuro", detallaba el comunicado de prensa enviado por la propia UNED el día 20.

Entre ese flamante equipo de incorporaciones se encontraba Rubén de la Cruz, que fue designado para encargarse de la coordinación de Comunicación atendiendo al "interesante" currículum que había presentado para aspirar al puesto. Según relata el máximo responsable del centro, este es "un cargo de confianza del director", por lo que, tal como marcan los estatutos de la UNED, le dieron un plazo de "10 días hábiles" para aportar toda la documentación que acreditase su titulación.

Otra foto del nuevo equipo directivo de la UNED de Vila-real. Rubén de la Cruz es el segundo por la izquierda. / Mediterráneo

Impartió "dos clases" en la UNED

Mientras, confiando en que, en condiciones normales, no tenía que pasar nada extraño e iba a ser contratado, como había un grupo de alumnos sin profesor en la asignatura de Comunicación y Educación, De la Cruz empezó ya a ejercer como docente. Según Ribes, impartió "dos clases" en ese lapso de diez hábiles que disponía para presentar los méritos académicos.

Sin embargo, pasó ese periodo y el supuesto profesor no entregó nada. "Cuando se la requerí, primero me dijo que no podía porque tenía la documentación en Torreblanca y luego me respondía que la tenía la UJI", señala Ribes.

Primeras sospechas

El director de la UNED de Vila-real cuenta que la primera sospecha de que sucedía algo extraño es que no supo concretarle si era licenciado o graduado. "Dada la juventud de De la Cruz, me chirriaba que fuera licenciado, tal como ponía en su currículum y no graduado (término que sustituye al primero en el sistema educativo tras la entrada del Plan Bolonia). Cuando le pregunté qué era de las dos cosas, me dijo que no lo recordaba. Y que no recordase eso ya me parecía algo raro", confiesa.

Al pasar los 10 días hábiles y no recibir la documentación, Ribes cesó a Rubén de la Cruz, y así informó de esa decisión al resto de miembros de la junta rectora. Tal como ha podido saber este periódico, el falso profesor no llegó a cobrar un euro al no haberse llegado a formalizar el contrato.

"Estoy disgustado porque es una situación desagradable. Depositas la confianza en una persona y luego pasa lo que pasa", añade Ribes, que lamenta que "aunque, por desgracia, el falsear currículums es algo que se ve con cierta frecuencia en la actualidad", nunca le había pasado a él (es director de la UNED desde abril de este año).

Valoración del falso profesor

Telefoneado por este periódico, De la Cruz únicamente matiza: "No tengo máster, sino un curso complementario de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI)". Y evita profundizar más en los detalles de su currículum.

Además, asegura que "tampoco hubiera continuado en el centro por las formas" en que el centro ha tratado su caso.

Postulado a otro puesto en una institución pública

Según ha podido saber Mediterráneo, De la Cruz estaba también postulado para entrar a formar parte de otra administación pública, pero dada la controversia en torno a la credibilidad de su currículum, la institución examinará y evaluará ahora en mayor profundidad sus méritos académicos para decidir su contratación.