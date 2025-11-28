Vila-real ilumina la Navidad con la 'encesa' y abre paso a la Fira de Santa Caterina
Activan el alumbrado especial con actividades familiares y encara uno de sus eventos más esperados este domingo, con una feria con 233 puestos
Ya se respira Navidad en Vila-real. La ciudad dio este viernes la bienvenida oficial a esta época tan esperada del año con el mágico encendido de la iluminación especial. Un acto que volvió a llenar la plaza Major de familias, ambiente festivo y una vistosa puesta en escena de la mano de Produccions Scura.
Desde primera hora de la tarde, la celebración del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia hizo que los niños fueran los protagonistas de la céntrica ágora con actividades, talleres y una merienda popular (chocolate con churros) que preparó el terreno para uno de los momentos más simbólicos del calendario local.
En torno a las 20.00 horas, la cuenta atrás culminó con la expectante encesa de miles de luces led que ya brillan en avenidas, calles y plazas. En total, más de 330 elementos lumínicos indican que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina.
Con la ciudad ya iluminada, el fin de semana se encamina ahora hacia otra cita clave: la Fira de Santa Caterina, que este domingo tomará el relevo del protagonismo comercial y prenavideño. Declarada de interés turístico autonómico y convertida en uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad, la feria reunirá 233 puestos distribuidos por el centro, con una amplia oferta que va desde alimentación, artesanía o juguetes hasta productos tradicionales y solidarios. A la actividad comercial se sumará además la apertura de numerosos comercios locales, que vivirán una de las jornadas con más movimiento del año.
Con las luces ya encendidas por la ciudad y Santa Caterina a las puertas, Vila-real entra de lleno en la temporada navideña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
- Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca