Vila-real ilumina la Navidad con la 'encesa' y abre paso a la Fira de Santa Caterina

Ya se respira Navidad en Vila-real. La ciudad dio este viernes la bienvenida oficial a esta época tan esperada del año con el mágico encendido de la iluminación especial. Un acto que volvió a llenar la plaza Major de familias, ambiente festivo y una vistosa puesta en escena de la mano de Produccions Scura.

Espectáculo para amenizar la 'encesa' en Vila-real. / Mediterráneo

Desde primera hora de la tarde, la celebración del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia hizo que los niños fueran los protagonistas de la céntrica ágora con actividades, talleres y una merienda popular (chocolate con churros) que preparó el terreno para uno de los momentos más simbólicos del calendario local.

Momento en el que la corte de honor de las fiestas pulsó el botón para activar las luces navideñas. / Erik Pradas

En torno a las 20.00 horas, la cuenta atrás culminó con la expectante encesa de miles de luces led que ya brillan en avenidas, calles y plazas. En total, más de 330 elementos lumínicos indican que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina.

Foto de familia de la corporación municipal. / Mediterráneo

Con la ciudad ya iluminada, el fin de semana se encamina ahora hacia otra cita clave: la Fira de Santa Caterina, que este domingo tomará el relevo del protagonismo comercial y prenavideño. Declarada de interés turístico autonómico y convertida en uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad, la feria reunirá 233 puestos distribuidos por el centro, con una amplia oferta que va desde alimentación, artesanía o juguetes hasta productos tradicionales y solidarios. A la actividad comercial se sumará además la apertura de numerosos comercios locales, que vivirán una de las jornadas con más movimiento del año.

Con las luces ya encendidas por la ciudad y Santa Caterina a las puertas, Vila-real entra de lleno en la temporada navideña.