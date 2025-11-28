Vila-real invertirá dos millones en dos años para garantizar la retirada y depósito de coches
El nuevo contrato obliga a asegurar un servicio 24 horas, disponer de un depósito de 1.700 m² y responder en un máximo de 15 minutos a cada aviso de la Policía Local
El Ayuntamiento de Vila-real ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos, un recurso esencial para regular el tráfico, actuar en emergencias y gestionar los coches abandonados en la vía pública.
El contrato, con una duración prevista de dos años, contempla una inversión de dos millones de euros.
Servicio 24 horas, 365 días al año
Según los pliegos de contratación, el servicio deberá operar las 24 horas del día, todos los días del año, y garantizar la presencia mínima de vehículos grúa según la franja horaria:
- Dos grúas de lunes a viernes entre las 7.00 y las 21.00 horas
- Una grúa en horario nocturno y durante fines de semana y festivos
- Tres grúas durante los partidos de fútbol profesional y competiciones europeas disputadas en el Estadio de la Cerámica
- Refuerzos adicionales en fiestas patronales y eventos extraordinarios.
La empresa deberá acudir a cada aviso de retirada de la Policía Local en un máximo de 15 minutos.
Depósito de 1.700 m² y oficina en Vila-real
El nuevo contrato exige que la adjudicataria disponga de un depósito de al menos 1.700 m², situado dentro del término municipal y a menos de 1,5 kilómetros del casco urbano. El espacio deberá estar habilitado como actividad de almacenamiento de vehículos, contar con zona reservada para peritajes policiales y garantizar vigilancia permanente.
Además, la empresa deberá disponer en Vila-real de una oficina de atención al público con horario de mañana y tarde, que funcionará como domicilio legal del servicio a efectos de notificaciones.
Gestión del cobro y obligación de notificar abandonos
El adjudicatario asumirá la gestión del cobro de las tasas por retirada y custodia, ingresando diariamente la recaudación en una cuenta municipal. Las tarifas se aplicarán según la Ordenanza Fiscal 9/2010, que establece, por ejemplo, 88,20 euros por la retirada de un turismo y 8,82 euros por día de estancia en el depósito. También se incluye la obligación de comunicar a la Policía Local cualquier vehículo no recuperado por su titular en un plazo máximo de 16 horas, para que la administración pueda avisar al propietario en las 8 horas siguientes, tal como exige la normativa estatal.
Vehículos abandonados: traslado a CAT o subasta
En cuanto a los vehículos abandonados, una vez declarada la situación de abandono, los coches podrán ser enviados a un centro autorizado de tratamiento (CAT) como residuos, subastados o adjudicados al propio Ayuntamiento para tareas de control del tráfico, según determina la legislación de tráfico y residuos.
Más de 2.700 retiradas anuales
Los datos muestran la magnitud del servicio: solo en 2022 se desplazaron 2.708 turismos, más del doble que en 2020, y se registraron 1.860 custodias por día. En 2024, hasta la fecha incluida, la cifra alcanza ya los 1.832 turismos desplazados y 1.872 días de custodia de coches, evidenciando la carga de trabajo del servicio y la necesidad de un contrato robusto y estable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto