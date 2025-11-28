Vila-real invertirá dos millones en dos años para garantizar la retirada y depósito de coches

El Ayuntamiento de Vila-real ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos, un recurso esencial para regular el tráfico, actuar en emergencias y gestionar los coches abandonados en la vía pública.

El contrato, con una duración prevista de dos años, contempla una inversión de dos millones de euros.

Servicio 24 horas, 365 días al año

Según los pliegos de contratación, el servicio deberá operar las 24 horas del día, todos los días del año, y garantizar la presencia mínima de vehículos grúa según la franja horaria:

Dos grúas de lunes a viernes entre las 7.00 y las 21.00 horas

de lunes a viernes entre las 7.00 y las 21.00 horas Una grúa en horario nocturno y durante fines de semana y festivos

en horario nocturno y durante fines de semana y festivos Tres grúas durante los partidos de fútbol profesional y competiciones europeas disputadas en el Estadio de la Cerámica

durante los partidos de fútbol profesional y competiciones europeas disputadas en el Estadio de la Cerámica Refuerzos adicionales en fiestas patronales y eventos extraordinarios.

La empresa deberá acudir a cada aviso de retirada de la Policía Local en un máximo de 15 minutos.

Depósito de 1.700 m² y oficina en Vila-real

El nuevo contrato exige que la adjudicataria disponga de un depósito de al menos 1.700 m², situado dentro del término municipal y a menos de 1,5 kilómetros del casco urbano. El espacio deberá estar habilitado como actividad de almacenamiento de vehículos, contar con zona reservada para peritajes policiales y garantizar vigilancia permanente.

Además, la empresa deberá disponer en Vila-real de una oficina de atención al público con horario de mañana y tarde, que funcionará como domicilio legal del servicio a efectos de notificaciones.

Gestión del cobro y obligación de notificar abandonos

El adjudicatario asumirá la gestión del cobro de las tasas por retirada y custodia, ingresando diariamente la recaudación en una cuenta municipal. Las tarifas se aplicarán según la Ordenanza Fiscal 9/2010, que establece, por ejemplo, 88,20 euros por la retirada de un turismo y 8,82 euros por día de estancia en el depósito. También se incluye la obligación de comunicar a la Policía Local cualquier vehículo no recuperado por su titular en un plazo máximo de 16 horas, para que la administración pueda avisar al propietario en las 8 horas siguientes, tal como exige la normativa estatal.

Vehículos abandonados: traslado a CAT o subasta

En cuanto a los vehículos abandonados, una vez declarada la situación de abandono, los coches podrán ser enviados a un centro autorizado de tratamiento (CAT) como residuos, subastados o adjudicados al propio Ayuntamiento para tareas de control del tráfico, según determina la legislación de tráfico y residuos.

Más de 2.700 retiradas anuales

Los datos muestran la magnitud del servicio: solo en 2022 se desplazaron 2.708 turismos, más del doble que en 2020, y se registraron 1.860 custodias por día. En 2024, hasta la fecha incluida, la cifra alcanza ya los 1.832 turismos desplazados y 1.872 días de custodia de coches, evidenciando la carga de trabajo del servicio y la necesidad de un contrato robusto y estable.