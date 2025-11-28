Vila-real revalida su sello como referente científico e impulsa una nueva etapa de innovación social

Vila-real ha revalidado una vez más la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que sitúa el municipio dentro del selecto grupo de ciudades españolas referentes en políticas públicas de innovación. La renovación llega después de 14 años de trabajo continuado, de fortalecimiento del sistema local de innovación y de consolidación del modelo made in Vila-real, basado en la colaboración, la innovación y el liderazgo compartido.

Desde la primera distinción, conseguida en 2011, Vila-real ha hecho una apuesta decidida para vincular su desarrollo económico y social a la innovación, impulsando un ecosistema que integra administración, universidades, centros educativos, empresas, asociaciones y ciudadanía. Proyectos como la Feria Destaca, la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real, la Agencia Local de Innovación o los programas de promoción del talento joven y el emprendimiento han convertido la ciudad en uno en lo referente a escala provincial y estatal.

Rumbo a una nueva etapa

La nueva renovación certifica no solo el trabajo realizado, sino también la orientación estratégica de futuro. Vila-real inicia una nueva etapa, la 2026-2029, con la innovación social como eje clave para avanzar hacia una ciudad más saludable, inclusiva y cohesionada. El Ayuntamiento asume el reto de aplicar la innovación al ámbito de las personas, situando el bienestar emocional, la prevención en salud y la calidad de vida en el centro de las políticas públicas. En este sentido, destaca la puesta en marcha de la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar Emocional (Emfebe), un proyecto pionero dentro del sistema innovador local que sitúa Vila-real en vanguardia de los programas de bienestar ciudadano. Emfebe complementa otras iniciativas encaminadas a reforzar la participación, reducir brechas digitales, impulsar la transición energética y convertir la ciudad en un verdadero laboratorio urbano abierto a la creatividad y a la experimentación.

El modelo Vila-real, basado en la innovación como motor de progreso y en la suma de esfuerzos entre instituciones, empresas y sociedad civil, ha ido consolidándose hasta convertirse en un caso de éxito reconocido. Las alianzas con universidades, centros tecnológicos y empresas de referencia, así como la creciente proyección internacional de la ciudad, avalan el camino recorrido.

Según el alcalde, José Benlloch, “esta renovación no es solo un reconocimiento institucional: es la prueba que Vila-real ha sabido transformar las dificultades en oportunidades y que la innovación forma parte de nuestro ADN como ciudad. Ahora entramos en una nueva etapa en la que queremos que la innovación sea sobre todo social, poniendo a las personas en el centro y haciendo de Vila-real una ciudad más próspera y humana”.

Con la renovación de la distinción, Vila-real reafirma su compromiso de continuar avanzando hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación tecnológica, económica y social. Entre los retos del periodo 2026-2029 destacan la potenciación de la ciudad laboratorio, la compra pública de innovación, el refuerzo de las políticas de digitalización y el impulso a proyectos tractores vinculados al bienestar, la sostenibilidad y la inteligencia urbana.

La edila de Innovación, Ana Torres, trabajó en la memoria que sirvió para solicitar la renovación de la distinción y que contó con más de 60 muestras de apoyo de entidades vecinales, culturales, educativas, sociales y empresas, entre otros. Así, Torres ha agradecido “la implicación y la participación activa de entidades y ciudadanía en nuestro proyecto de ciudad”. Un extenso trabajo que evalúa los proyectos y retos logrados, aquellos en los cuales se está trabajando y también dibuja los ejes de futuro.

Vila-real, referente de resiliencia y evolución, escribe así un nuevo capítulo de su proyecto colectivo, en que la innovación social será la clave para construir la ciudad del futuro.