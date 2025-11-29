Vila-real reafirma su compromiso con la transparencia y la participación

Vila-real ha participado en la Asamblea de la Red de Ciudades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), representada por el edil de Relaciones Institucionales y Sociedad Digital, Diego Vila. El encuentro ha servido para reforzar la defensa del municipalismo como pieza clave del liderazgo político del siglo XXI, especialmente ante los retos que plantean la globalización y la desinformación.

Durante su intervención, Vila ha puesto en valor “la idiosincrasia y la realidad de las ciudades medias, como Vila-real que tenemos que cumplir las mismas normativas, a menudo complejas y costosas, que las grandes capitales, pero con equipos más reducidos y recursos mucho más limitados”.

Vila-real, en la Asamblea de la Red de Ciudades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). / Mediterráneo

“Apostamos por una administración moderna, transparente y próxima, pero necesitamos que la normativa tenga en cuenta la dimensión real de los municipios. Desde Vila-real trabajaremos para que ningún Ayuntamiento, sea grande o pequeño, quede atrás en esta transformación democrática”, ha subrayado el regidor.

Mensaje del alcalde

La participación de Vila-real en el encuentro se refuerza así con el papel del alcalde y vicepresidente de la Red, José Benlloch, que ha querido también dirigir un mensaje a los asistentes. En su intervención enviada a la Asamblea, el alcalde ha destacado “el papel esencial de los ayuntamientos como primer frente de la democracia y como garantía de confianza entre administración y ciudadanía”.

Desde la vicepresidencia de la Red, Vila-real mantiene un compromiso firme para continuar impulsando iniciativas que faciliten que todos los ayuntamientos --también los medios y pequeños-- puedan cumplir con los estándares que exige una democracia local moderna y transparente.

“El futuro de la transparencia depende que dotamos los municipios de herramientas útiles, viables y adaptadas en su día a día. Continuaremos trabajando para que la modernización administrativa no sea un lujo, sino un derecho para todos los territorios”, ha afirmado Vila.