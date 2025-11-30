233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords

Vila-real ha vivido este domingo una de sus jornadas más esperadas con la celebración de la Fira de Santa Caterina, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y reconocida como una de las ferias más importantes de la Comunitat Valenciana. Las calles de la localidad estuvieron literalmente a rebosar de gente, con miles de personas llenando cada rincón de la feria y creando un ambiente festivo y vibrante.

El evento ha vuelto a ser multitudinario, congregando tanto a vecinos de Vila-real como a visitantes de otras localidades. Según el concejal de Comercio, Hostelería y Mercados, Xus Madrigal, las condiciones climáticas acompañaron: un día soleado y sin excesivo frío animó a miles de personas a recorrer las calles y plazas donde se instalaron los 233 puestos de venta, entre ellos la Plaza Mayor, la Calle Mayor, Sant Doménec, Raval del Carme, Josep Ramón Batalla (Barranquet) y Hospital. Madrigal estima que, además de los habitantes de la ciudad, unas 20.000 personas procedentes de otras localidades visitaron la feria durante la jornada.

La Fira de Santa Caterina, en imágenes / Manolo Nebot

La Fira de Santa Caterina se ha consolidado como un gran escaparate comarcal del comercio y la artesanía, especialmente en artículos vinculados a la Navidad. La feria ofreció una amplia variedad de productos: frutos secos, dátiles, miel, embutidos artesanales, panes, cocas, chocolate, turrones, aceitunas, salazones, juguetes, productos en plata y madera, figuras para belenes, decoración navideña, libros, plantas, cerámica, cuchillería, piedras semipreciosas y cosmética natural. Tampoco faltaron los tradicionales puestos de castañas asadas y tómbolas.

Del total de paradas, 77 correspondieron a alimentación y bebida, 22 a juguetes, 29 a artesanía, 12 a bisutería y 65 a otros productos. En cuanto a su procedencia, 70 eran comercios de Vila-real, 76 de la provincia, 69 del resto de la Comunitat Valenciana y 18 del resto del país.

Solidaridad

Además, la feria se ha convertido en un espacio de solidaridad, con 22 organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas participando en la Plaza Mayor. Entre ellas estuvieron el Colegio de Educación Especial La Panderola, Huellas Callejeras, la Asociación Cultural Magrebí, Aspanion, Ronald McDonald, Oxfam y Sos Manada.

Gracias a esta combinación de comercio, artesanía, gastronomía y solidaridad, la Fira de Santa Caterina se consolida cada año como un evento imprescindible en el calendario festivo y comercial de Vila-real, atrayendo a miles de visitantes y dinamizando la economía local.