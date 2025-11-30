233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
El evento ha vuelto a ser multitudinario, congregando tanto a vecinos de Vila-real como a visitantes de otras localidades
La cita se consolida como un gran escaparate comarcal del comercio y la artesanía
Vila-real ha vivido este domingo una de sus jornadas más esperadas con la celebración de la Fira de Santa Caterina, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y reconocida como una de las ferias más importantes de la Comunitat Valenciana. Las calles de la localidad estuvieron literalmente a rebosar de gente, con miles de personas llenando cada rincón de la feria y creando un ambiente festivo y vibrante.
El evento ha vuelto a ser multitudinario, congregando tanto a vecinos de Vila-real como a visitantes de otras localidades. Según el concejal de Comercio, Hostelería y Mercados, Xus Madrigal, las condiciones climáticas acompañaron: un día soleado y sin excesivo frío animó a miles de personas a recorrer las calles y plazas donde se instalaron los 233 puestos de venta, entre ellos la Plaza Mayor, la Calle Mayor, Sant Doménec, Raval del Carme, Josep Ramón Batalla (Barranquet) y Hospital. Madrigal estima que, además de los habitantes de la ciudad, unas 20.000 personas procedentes de otras localidades visitaron la feria durante la jornada.
La Fira de Santa Caterina se ha consolidado como un gran escaparate comarcal del comercio y la artesanía, especialmente en artículos vinculados a la Navidad. La feria ofreció una amplia variedad de productos: frutos secos, dátiles, miel, embutidos artesanales, panes, cocas, chocolate, turrones, aceitunas, salazones, juguetes, productos en plata y madera, figuras para belenes, decoración navideña, libros, plantas, cerámica, cuchillería, piedras semipreciosas y cosmética natural. Tampoco faltaron los tradicionales puestos de castañas asadas y tómbolas.
Del total de paradas, 77 correspondieron a alimentación y bebida, 22 a juguetes, 29 a artesanía, 12 a bisutería y 65 a otros productos. En cuanto a su procedencia, 70 eran comercios de Vila-real, 76 de la provincia, 69 del resto de la Comunitat Valenciana y 18 del resto del país.
Solidaridad
Además, la feria se ha convertido en un espacio de solidaridad, con 22 organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas participando en la Plaza Mayor. Entre ellas estuvieron el Colegio de Educación Especial La Panderola, Huellas Callejeras, la Asociación Cultural Magrebí, Aspanion, Ronald McDonald, Oxfam y Sos Manada.
Gracias a esta combinación de comercio, artesanía, gastronomía y solidaridad, la Fira de Santa Caterina se consolida cada año como un evento imprescindible en el calendario festivo y comercial de Vila-real, atrayendo a miles de visitantes y dinamizando la economía local.
