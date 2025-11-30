Vila-real hará un censo de casas vacías para bajar "al mínimo" la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Vila-real elaborará un censo municipal de viviendas vacías en la ciudad, con el fin de reducir la tasa de basuras «a mínimos» en estos casos. Así lo anunció días atrás el alcalde, José Benlloch, en respuesta a la preocupación mostrada por algunos vecinos por tener que pagar un recibo de, al menos, 118 euros por una casa que está sin uso.

Benlloch hizo hincapié en que es «imposible saber cuánta gente reside en una vivienda, porque los datos pueden varias en cuestión de días». En este sentido, sí que atendió el planteamiento de llevar a cabo un censo propio para que sus propietarios abonen una cantidad reducida de la tasa mientras se mantenga la condición de vacía.

Asimismo, el primer edil explicó que «sí o sí tiene que pagarse un mínimo» de este tributo, como ocurre con la luz o el agua, «ya que en cualquier momento el dueño puede hacer uso de la casa y utilizar un servicio que cuesta mucho dinero al Ayuntamiento».

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Vila-real cuenta aproximadamente con unas 3.800 viviendas vacías. Una cifra que el consistorio quiere actualizar y revisar para poder aplicar en estas situaciones bonificaciones que disminuyan considerablemente la tasa de gestión y recogida de residuos sólidos urbanos.

Casos excepcionales

Benlloch incidió también en que Vila-real cuenta con la bonificación más alta de toda España (un 95%) para casos en los que las condiciones económicas de las familias sean «muy complicadas». El primer edil reconoció que el proceso para que se declare el riesgo de exclusión son «muy estrictas y a veces no atienden a la realidad por la que está pasando un núcleo familiar», de manera que avanzó que se está buscando la fórmula para que estas personas puedan acceder a la bonificación del 95% en la tasa de basuras únicamente con un informe técnicos que avale los problemas económicos.

Al respecto, el munícipe indicó que las personas que crean que están en una situación de este tipo deben presentar una instancia en el Ayuntamiento y «nosotros la tramitaremos y haremos el análisis» pertinente. «Es algo que ya está contemplado en la ordenanza», aseveró el primer edil.

A más reciclaje, menos coste

También el alcalde de Vila-real respondió a la insinuación de algunos vecinos en el sentido de que, como van a tener que pagar la nueva tasa de basura, no están dispuestos a reciclar. Sobre este punto, el primer edil socialista dejó claro que «esa no es la decisión más inteligente, porque si reciclamos menos y aportamos más basuras que tienen que trasladarse en camiones a vertederos de otros puntos de España (el de Onda, de Reciplasa, ya está completo) el coste para el Ayuntamiento de Vila-real será muy superior y, por tanto, todos los vecinos en conjunto tendremos que pagar más».

5,5 millones de euros

Por último, recordó, como publicó este periódico, que el coste actual para la ciudad de la gestión de las basuras está en torno a los 5,5 millones de euros, una cifra que se ha incrementado en un 48% en los últimos siete años, por cuanto el gasto por este concepto en el año 2019 fue de 3,8 millones. Un aumento del coste que, como ha reiterado en diferentes ocasiones el alcalde Benlloch, no se repercutió directamente a la ciudadanía.