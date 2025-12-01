La Cavalcada de Reis de Vila-real más inclusiva de la historia: Las claves

Vila-real celebra desde el año 1928 la segunda cabalgata de Reyes más antigua de la Comunitat Valenciana, solo por detrás de la de Alcoi, y la única con un marcado carácter solidario, por cuanto la recaudación que se logra con la venta del merchandising y de las visitas de los Magos de Oriente a las familias de la ciudad se destinan a la atención de las personas necesitadas por parte de la Joventut Antoniana, organizadora de los actos que rodean a la festividad de la Epifanía.

Y en esta ocasión, cuando se cumplirán 98 años de la Cavalcada de Reis de Vila-real, la Joventut Antoniana da un paso más y afronta los actos en torno a la celebración de los Reyes Magos con un plus de voluntad de integración de todos los colectivos del municipio, de manera que, entre otros aspectos, el desfile que recorrerá las calles el próximo 5 de enero incrementará el espacio habilitado otros años para los niños y niñas con neurodivergencia o con hipersensibilidad auditiva, siempre de la mano de la asociación VilaTEA, de manera que se habilitará para ello la zona que va desde el inicio de la cabalgata, en el entorno del convento de los Padres Franciscanos, hasta la Torre Motxa.

La ilusión volverá a respirarse con intensidad el príximo 5 de enero, con la Cavalcada de Reis. / Toni Losas

Y no solo eso, sino que por primera vez, y con la colaboración de la entidad Apesovil, que agrupa a las personas sordas de Vila-real, intérpretes de lenguaje de signos reproducirán el mensaje que, cada año, dirigen a grandes y pequeños los Magos Melchor, Gaspar y Baltasar desde el balcón del ayuntamiento, una vez finalizado el desfile y tras la recepción de Sus Majestades por parte de las autoridades locales.

Cartas para los mensajeros reales

Así lo ha anunciado la presidenta de los antonianos, Marta Usó, en la presentación de la programación de este año, junto al concejal de Juventud, Javier López. De hecho, Usó ha adelantado que la actividad de la llegada de los mensajeros reales, el 26 de diciembre, también incorpora un acceso prioritario para niños y niñas con TEA, con el objetivo de que estos pequeños no tengan que guardar largas colas para entregar sus cartas dirigidas a los Magos que, como es habitual, deberán llevar el sello antoniano, que se adquirirá en la misma plaza Major.

Además, este multitudinario evento, que arrancará a las 10.30 horas, contará con otra novedad. Y es que, como ha apuntado la presidenta de la Joventut Antoniana, se incorpora un cuarto mensajero real (hasta ahora había tres), "con el objetivo de reducir las colas y hacer más fluida esta experiencia para todas las familias".

Los mensajeros reales recogerán las cartas de los niños y niñas de Vila-real, durante la mañana del 26 de diciembre. / Toni Losas

Por su parte, el edil López ha hecho hincapié en el "espíritu solidario" de esta iniciativa y en "el trabajo de cientos de voluntarios que colaboran en hacer realidad la programación de Reyes y que se traduce en que nuestras tradiciones perduren". Y ha reafirmado el carácter "solidario e inclusivo" de Vila-real, gracias a una de las propuestas "más bonitas y arraigadas de la ciudad".

Nuevo formato del pregón

En cualquier caso, el programa de actividades en torno a la festividad de los Reyes Magos que organiza la Joventut Antoniana arranca el próximo sábado, 13 de diciembre, con el tradicional Pregó de Reis. Un evento que no solo cambia de fecha (se llevaba a cabo el mismo día 26 de diciembre por la tarde), sino que también lo hace de lugar. Así, por primera vez, el espacio elegido para la cita es el claustro del convento de los Padres Franciscanos. La asistencia será por invitación y con la aportación de un donativo solidario de 5 euros que, como ha apuntado Usó, "se destinará íntegramente a la tarea social de Joventut Antoniana".

Programación de actividades Sábado, 13 de diciembre 18.00 h.: En el claustro del convento de los Padres Franciscanos, Pregó de Reis, a cargo del periodista y director de COPE Castellón, Raúl Puchol; y la actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia. Entrada con invitación, que se puede adquirir por un donativo de 5 euros los días 2 y 9 de diciembre, de 19.00 a 20.30 horas, en la sede de la Joventut Antoniana. Viernes, 26 de diciembre 10.30 h.: En la plaza Major, recepción de cuatro mensajeros reales, que recogerán las cartas que los niños y niñas de Vila-real dirigen a Melchor, Gaspar y Baltasar. Las cartas deberán llevar el sello antoniano, que podrá adquirirse in situ, donde también estarán disponibles otros artículos solidarios como la palla i les garrofes o las chapas de los tres Magos de Oriente. Además, se habilitará un acceso adaptado para personas con neurodiversidad (TEA), para evitar esperas prolongadas y garantizar un entorno más cómodo y previsible. Lunes, 5 de enero del 2026 18.30 h.: Cavalcada de Reis. Arrancará en la Avenida Pius XII (esquina con Cardenal Tarancón) y continurá por la Murà, Francesc Tàrrega, Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, plaza de Sant Pasqual, Raval de Sant Pasqual, calle Major Sant Jaume, plaza de la Vila y plaza Major. Acompañarán a los Magos de Oriente y amenizarán la cita Xarxa Teatre, Grup de Solçainers i Tabaleters El Trull, Asociación de Bombos y Tambores de Vila-real , Unió Musical La Lira, Pastorets del Rosari, Teatro del Club de Temps Lliure y el Estudi de Dansa i Pilates Clara Torres. Tras la Cavalcada de Reis, arrancará el reparto nocturno de regalos a las familias que lo hayan solicitado. Martes, 6 de enero Desde primera hora del día, reparto de regalos a las familias que lo hayan solicitado los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en la sede de la Joventut Antoniana.

Las invitaciones se podrán adquirir los días 2 y 9 de diciembre, de 19.00 a 20.30 horas, en la sede de la entidad, en la misma parroquia de los franciscanos. En esta ocasión, el pregonero será el periodista y director de COPE Castellón, Raúl Puchol; y amenizarán el pregón, que arrancará a las 18.00 horas, los integrantes del Cuarteto de Cuerda Valencia.

Más iniciativas

Otras de las iniciativas solidarias que promueven desde Joventut Antoniana, con la colaboración del Ayuntamiento y de otras entidades, son las videollamadas de los Reyes Magos a los niños cuyos familiares lo hayan solicitado previamente los días 2, 3 y 4 de enero, "como alternativa sencilla y próxima, pensada para que ningún niño ni niña se quede sin su momento de magia, vivan donde vivan", señala la presidenta de los antonianos.

Además, la entidad mantiene su proyecto Soy solidario. "Nuestra labor social es el motor de todo aquello que hacemos durante el año. Por eso, a través del proyecto www.soysolidario.es, cualquier persona puede colaborar con Joventut Antoniana de una forma fácil y transparente, haciendo una donación o apadrinando un regalo para los niños y niñas de las familias más vulnerables". Y añade que "cada aportación, por pequeña que sea se transforma en una ayuda directa en alimentación, apoyo personal, en un regalo digno para el día de Reyes o en un poco de estabilidad para una familia que atraviesa por dificultades. Es un proyecto pensado para garantizar que la ilusión y la dignidad lleguen a todas las familias que lo necesiten".