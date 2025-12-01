Vila-real informa sobre qué hacer en caso de okupación de una vivienda

La sala de formación de la jefatura de la Policía Local de Vila-real acoge este martes por la tarde, a partir de las 18.30 horas, una jornada abierta a la ciudadanía en general que, bajo el título de Víctimas de la ocupación de viviendas, abordará los detalles de este tipo de delitos y, fundamentalmente, aportará información sobre la forma de actuar en caso de que un ciudadano sea víctima de la okupación de una vivienda de su propiedad.

En la cita participarán como ponentes Alberto Moral Prieto, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 9 de València, quien disertará sobre la parte relativa a la jurisprudencia y la legislación relacionada con estos delitos.

Asimismo, también intervendrá Óscar López Álvarez, inspector de la Policía Local de Vila-real, quien abundará en cómo actuar en caso de ocupación de una vivienda.

Más invitados

En el taller también estarán presentes el concejal de Seguridad Pública y Emergencias de Vila-real, Toni Marín; el director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Adrián Casabó; y el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, Francisco Javier Soler.

La iniciativa, organizada por la Policía Local de Vila-real, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.