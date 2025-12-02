Dolor y consternación en Vila-real por la muerte de la menor nadadora del club Tritons

El dolor y la consternación se han adueñado de Vila-real este martes, cuando muchos de sus ciudadanos han sido conocedores de la fatal noticia del fallecimiento de una menor, que este mes de diciembre cumplía 13 años, mientras realizaba sus entrenamientos de natación como integrante del club Tritons de la ciudad en la piscina del centro de tecnificación deportiva.

Las muestras de condolencias han sido constantes, mientras que el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial, con suspensión de las actividades de carácter lúdico que pudiera organizar el consistorio o cualquiera de sus departamentos. Es por ello que la senyera cuatribarrada, como bandera local que es, ondea a media asta en el mástil ubicado frente a Ca la Vila, mientras en la pantalla de la fachada del edificio se proyecta un gran lazo negro en señal de duelo.

Desde el club Tritons han publicado un comunicado, en el que señalan que "con gran pesar hemos recibido la noticia de nuestra nadadora Ana Uriola. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y allegados en estos momentos tan difíciles. En señal de respeto y acompañamiento, hemos decidido anular todas nuestras actividades previstas para el resto de la semana". Y, a su vez, agradecen "todo el trabajo y esfuerzo realizado por trabajadores municipales, personal sanitario y cuerpos policiales".

También desde la asociación VilaTEA, de la que era miembro Ana y su familia, transmiten su pesar por el fatal desenlace y "acompañamos a su familia en su dolor y enviamos nuestras más sinceras condolencias. Que encuentren fortaleza y serenidad en este difícil momento. Su luz y alegría permanecerán siempre en nuestra memoria."

Su instituto

Y el centro educativo en el estudiaba, el IES Miralcamp, también ha lanzado un comunicado en el que aseguran "nos hemos quedado mudos, sin palabras. No podemos asimilar el vacio que nos dejas, Ana. La más sonriente, la más carismática, era imposible pasar por tu lado y no sonreír. Aún te vemos bailando, tu energía se contagiaba...Es difícil hablar en pasado".

Y añaden: "Queremos dirigirnos a tus padres y poner de manifiesto su firme compromiso por los derechos de las personas con autismo y la disposición absoluta que han tenido con el centro desde tus inicios. Maite y Rogelio, estamos con vosotros, de todo corazón".

"La familia Miralcamp se une al día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Vila-real. Además, suspendemos todos los actos que teníamos previstos durante esta semana, en señal de duelo. Te guardaremos siempre, Ana, con la misma fuerza con la que tú vivías", finalizan.

El tanatorio El Carmen acoge la capilla ardiente este martes, a partir de las 17.00 horas, también mañana miércoles, de 9.000 a 11.00 horas, cuando se celebrará una misa de despedida en la capilla del propio tanatorio.