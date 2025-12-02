Vila-real informa sobre la okupación: riesgos, tiempos de desalojo y procedimientos legales

No es un problema generalizado pero, por contra, genera gran preocupación entre la ciudadanía. Y es que la okupación de viviendas es uno de los delitos que generan incertidumbre entre los propietarios de pisos, casas y masets.

Según apuntan desde la Policía Local de Vila-real, esta problemática es “residual” en la ciudad, aunque entienden que su propia existencia y la inseguridad que se deriva de ella provoca cierto temor.

Los asistentes han guardado un minuto de silencio por la muerte de la niña nadadora de Vila-real de 13 años. / Manolo Nebot Rochera

Es por ello, que desde el cuerpo municipal de seguridad se ha organizado una jornada con la que, bajo el título de Víctimas de la ocupación de viviendas, se ha pretendido aportar algo de luz a las muchas incógnitas y dudas que surgen en este asunto. Una jornada que se ha abierto al público y que ha tenido lugar en la sala de formación de la jefatura de la Policía Local de Vila-real.

Representantes políticos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Vila-real han presentado la jornada. / Manolo Nebot Rochera

En la presentación de la cita se ha contado con la presencia del director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Adrián Casabó; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, Francisco Javier Soler; y el concejal de Seguridad Pública y Emergencias de Vila-real, Toni Marín. Además, durante la sesión se ha guardado un minuto de silencio por la niña de 13 años que falleció ayer mientras practicaba natación en el centro de tecnificación deportiva.

Aspectos jurídicos y prácticos

Así, el magistrado Alberto Moral, juez titular del Juzgado de lo Penal número 9 de València, ha abordado los aspectos jurídicos y legales respecto a las violaciones de domicilio y la usurpación de inmuebles. Moral ha incidido en el hecho de que la mayor parte de las ocupación se producen en recintos que no son residencia habitual, lo que que se considera usurpación.

El magistrado Moral y el inspector López han abordado los diferentes aspectos y situaciones de la okupación de viviendas. / Manolo Nebot Rochera

Asimismo, ha hecho hincapié en que en los casos de allanamiento de morada (se considera así cuando la vivienda es lugar de residencia de sus propietarios) la salida de los ocupantes puede ser casi inmediata si la policía interviene por se un caso flagrante o, por el contrario, demorarse a hasta un año o año y medio si se tiene que llevar por la vía judicial.

¿Cómo actuar?

Por su parte, Óscar López, inspector de la Policía Local de Vila-real ha versado su intervención en la forma de actuar los propietarios de viviendas en caso de que accedan a ella los okupas. En este sentido, destaca que la rapidez en advertir de lo sucedido a los cuerpos de seguridad es fundamental a la hora de llevar a cabo una actuación que evite que los ocupantes ilegales se acomoden en la casa.

Con todo, advierte que si los amigos de los ajeno logran establecerse en la vivienda durante días o semanas, sin que el dueño se percate de ello, el procedimiento ya debe abordarse mediante la correspondiente denuncia ante la Justicia.