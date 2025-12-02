Vila-real presenta su Escuela de la Felicidad a entidades sociales y sanitarias

El Ayuntamiento de Vila-real ha presentado a diferentes entidades y organizaciones sociales y sanitarias de la ciudad la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar Emocional (Emfebe), un proyecto pionero que nace con el objetivo de abordar de manera integral el bienestar emocional, físico y social de la ciudadanía y que empezó a andar hace ahora un año.

Un encuentro que, encabezado por la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y el director de Emfebe, Martín Sánchez, ha servido para dar a conocer el proyecto en cuestión y los pasos a dar en los próximos meses, así como para recoger sugerencias y propuestas de los colectivos presentes. La escuela tiene su sede provisional en el Vivero de Empresas, aunque, como avanzó el alcalde, José Benlloch, el pasado mes de mayo, se plantea que su sede definitiva se ubique en el edificio de El Molí, actual centro de congresos en pleno paraje natural del Termet.

La vicealcaldesa Fajardo ha contextualizado el encuentro incidiendo en que la Emfebe responde a una realidad social creciente: “Aunque pueda parecer algo secundario, la Escuela de la Felicidad y el Bienestar Emocional aborda una cuestión que se ha convertido en un eje central de las sociedades avanzadas del siglo XXI. Los datos indican un aumento exponencial de la depresión y de la soledad no deseada. Son retos sociales que hay que abordar de manera urgente”.

Redes sociales y soledad

Según estudios recientes de universidades e instituciones como FAD Juventud, la adolescencia y la juventud muestran cada vez una mayor tendencia al aislamiento de manera que, pese a la percepción de acompañamiento que generan las redes sociales, muchos jóvenes prefieren el ocio en solitario, una realidad ya detectada en países altamente tecnológicos como Japón. “No tendríamos que permitir que esa realidad arraigue también aquí”, advierte Fajardo.

El antiguo restaurante El Molí y actual centro de congresos se postula para albergar la Escuela Municipal de Felicidad y Biemestar Emocional de Vila-real. / Josep Carda

Por su parte, el director de la escuela vila-realense de la felicidad, Martín Sánchez, doctor en Psicología por la Universitat Jaume I, ha explicado el origen del proyecto, la conexión y la investigación realizada por el alcalde Benlloch en su trabajo final de máster y la tarea que se está desarrollando para completar el mapa de recursos y necesidades de Vila-real. Durante la sesión, las entidades participantes han compartido necesidades, expectativas y propuestas que se incorporarán al documento final, que se presentará públicamente en las próximas semanas.

Valoración de propuestas

Además, el consistorio ha hecho llegar un cuestionario a estas organizaciones para que detallen qué actuaciones están realizando en el ámbito del bienestar emocional, físico y social, así como propuestas de futuro que la Emfebe valorará incorporar a su plan de acción para el 2026.

“La salud es un estado psicobiosocial”, recuerda Fajardo. “Las entidades que hemos reunido trabajan cada día para cuidar a otros vila-realenses, y es fundamental enseñar también a los cuidadores a cuidarse, a no caer. Hay que dotarlos de herramientas de resiliencia y, si las podemos aportar desde la Administración más próxima al ciudadano, mucho mejor”, defiende la vicealcaldesa.

El Ayuntamiento reafirma así su apuesta para impulsar programas que abordan la salud y el bienestar desde una perspectiva transversal, integral y comunitaria, con la colaboración de todas las entidades de la ciudad. Una vez presentado el mapa de recursos, Sánchez ha indicado que la Emfebe iniciará actividades de manera continua y ajustada a los datos recogidos.