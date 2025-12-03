Largas colas de pensionistas de Vila-real para recoger su caja navideña de Caixa Rural

Cientos han sido ya los pensionistas que, desde el pasado lunes, han recogido la caja de Navidad que entrega Caixa Rural Vila-real a quienes tienen domiciliada su pensión en esta entidad financiera. Pensionistas que han generado largas colas para acceder a su aguinaldo, ocupando toda la plaza Major y parte de la calle Major Sant Jaume a la espera de tomar su premio en la oficina habilitada por Caixa Rural en su edificio de la plaza de la Vila. El reparto continúa hasta el viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Almanaque tradicional

Un aguinaldo que, además, va acompañado de un ejemplar del calendario solidario editado por la Fundació Caixa Rural Vila-real para el 2026 y que, por primera vez, introduce códigos QR desde los que escuchar piezas de música tradicional vila-realense, así como de compositores de la ciudad. Precisamente, el almanaque se dedica a la música popular y a obras de músicos como Francisco Tárrega o José Goterris, entre otros. Los calendarios se pueden adquirir en las oficinas de Caixa Rural Vila-real y en la Tenda Taula de la Cooperativa.

Además, la fundación, en el marco de las actividades que organiza en torno a la Navidad, celebrará el próximo sábado, 20 de diciembre, su concierto especial de estas fechas, a cargo de la Unió Musical La Lira; mientras que el domingo, 21 tendrá lugar la habitual misa de Navidad, esta vez, en la parroquia de los Santos Evangelistas.