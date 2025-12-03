Una multitudinaria marcha celebra en Vila-real el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional

Vila-real ha conmemorado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional con la segunda edición de la marcha solidaria impulsada por el Colegio de Educación Especial La Panderola, a beneficio, este año, de la asociación Vilatea.

La marcha ha reunido a cerca de 900 participantes, entre ellos escolares de la ciudad e integrantes de diferentes entidades. El alcalde de la localidad, José Benlloch, y el concejal de Deportes, Xus Madrigal, así como otros representantes de la corporación municipal, también han participado en la conmemoración. Los responsables municipales han agradecido la iniciativa del colegio La Panderola y su trabajo a favor de la inclusión, así como el apoyo de los colegios e instituciones que han colaborado en la marcha.

En entorno del Estadio de la Cerámica ha sido en centro de operaciones de esta iniciativa, en la que también se han dejado ver rostros conocidos del mundo futbolístico, como lo es el exportero del Villarreal CF y actual entrenador del Juvenil A del club groguet, Pepe Reina.