¿Qué hacer si nos okupan la vivienda? Un experto policial explica las claves

Inmediatez. Esta es la palabra clave para luchar contra la okupación de una de nuestras viviendas, si esta llega a producirse. Óscar López, inspector de la Policía Local de Vila-real incide en este aspecto, en el de la inmediatez, para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con la máxima celeridad en cuanto se les avisa de que el delito se está produciendo.

Unos aspectos que se abordaron de una forma muy amplia en la jornada que se celebró este martes en la sala de formación de la jefatura del cuerpo de seguridad vila-realense.

López hace hincapié en extremar las medidas de prevención, también válidas para dificultar los robos, como son las de disponer de alarmas, cámaras de seguridad y reforzar los accesos a la casa.

Y es que, una vez cometido el delito no caben otras vías que el de la actuación policial, si los hechos se detectan rápido; o la presentación de la correspondiente denuncia, en el supuesto de que los amigos de lo ajeno ya se hayan establecido. “Si esas personas todavía no se han instalado, los cuerpos de seguridad podemos llevar a cabo una serie de acciones”, explica el inspector, en el sentido de devolver a vivienda a su dueño legal. “Y si esta gente ya ha constituido su morada, ello va a dificultar la acción policial”, señala.

¿Cómo actuar?

La actuación por parte de los dueños de viviendas en casos de okupación depende del momento en el que se tenga conocimiento de la entrada de los delincuentes a la casa y de si se trata de una usurpación (cuando se trata de edificios en los que no se reside) o de un allanamiento (si constituye la morada de su propietario).

“Si el delito es flagrante, ello determinará si la policía puede detener a los autores o desalojarlos”, explica el inspector López. Y el caso de que ya se hayan constituido su morada, aunque ilegal, deberá iniciarse un proceso penal, cuyas denuncias pueden presentarse en las comisarías de la Policía Nacional, en las comandancias de la Guardia Civil o en los juzgados de guardia.