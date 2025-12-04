Així treballa Vila-real per transformar la diversitat i la multiculturalitat en convivència i futur compartit
Quasi el 20% de la població la integren persones nouvingudes, procedents de realitats culturals i geogràfiques molt diverses
Vila-real és hui una ciutat diversa, oberta i en constant transformació. Prop d’un 20% de la població està formada per persones nouvingudes, procedents de realitats culturals i geogràfiques molt diferents. Per al regidor de Diàleg Intercultural, Santi Cortells, esta dada “ens interpel·la com a societat i, especialment, com a administració pública compromesa amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social”.
Entre les comunitats d’origen més presents destaquen especialment la marroquina, la romanesa i la procedent d’Hispanoamèrica, tot i que la realitat és encara més plural. I és que, per tant, esta diversitat també es reflecteix en la riquesa lingüística de la ciutat, de manera que, a més del valencià i el castellà, les llengües més parlades són l’àrab marroquí (dàrija), l’amazic (berber) i el romanés, sense oblidar tota una constel·lació d’altres llengües que conviuen diàriament en carrers, centres educatius, comerços i espais comunitaris.
Davant d’este escenari, la regidoria que encapçala Cortells treballa amb la mirada posada a convertir la diversitat en un factor de convivència, enriquiment mutu i futur compartit, “lluny de discursos que busquen generar por o confrontació. L’objectiu no és només integrar, sinó teixir una ciutat on tothom se senta part activa de la comunitat vila-realenca”, assenyala l’edil.
Línies clau
Una de les línies clau de treball que es fa en este sentit és la col·laboració habitual amb les comunitats religioses, que representen espais fonamentals de trobada, suport i identitat per a moltes persones nouvingudes. Així, l’Ajuntament manté una relació estreta amb la comunitat ortodoxa romanesa, que ha adquirit recentment una capella pròpia a l’edifici que va ser de les religioses de la Consolació, al carrer Joan Baptista Llorens (antiga N-340), consolidant la seua presència al municipi.
Igualment, la comunitat evangèlica històrica Centre Cristià, plenament arrelada a la ciutat, celebrarà pròximament el Nadal al Centre de Congressos de Vila-real convocant totes les comunitats d'esta església a les comarques de Castelló, “una mostra del dinamisme cultural i social de la ciutat”, afirma Cortells. A més, recentment, esta comunitat religiosa ha adquirit un nou local de reunions al polígon El Rajolar, molt a prop del Camí Vell d’Onda a Castelló.
I també la comunitat islàmica, nombrosa i activa, treballa en un projecte per a la futura construcció d’una mesquita moderna i innovadora a Vila-real, fet que evidencia la voluntat de normalitzar la seua presència com a part integrant del teixit local.
Són moltes les accions en les quals han col·laborat i col·laboren les diferents confessions religioses amb presència a Vila-real. Un bon exemple va ser l'exposició que, al voltant de les diferents versions i edicions de la Biblia que s'han publicat al llarg de la història, es va realitzar l'any 2019 i a la inauguració de la qual van assistir representants de les diverses religions que es practiquen a la ciutat.
Mesa de les religions
Més enllà de l’acompanyament institucional, des de la regidoria es promou la reflexió al voltant de noves fórmules de convivència ja existents en altres ciutats, com ara la creació d’una Mesa de les Religions, “un espai estable de diàleg interconfessional on compartir inquietuds, construir confiança mútua i impulsar iniciatives conjuntes a favor del respecte i la pau social”, explica el regidor Cortells.
“El camí de la convivència es construeix des del quotidià, i és ací on l’educació, l’aprenentatge de les llengües, el folklore, la cultura i l’espiritualitat esdevenen veritables ponts d’unió entre comunitats. Compartir festes, tradicions, música, danses, gastronomia o moments de silenci i reflexió permet descobrir allò que ens uneix per damunt de les diferències”, assevera l’edil.
D’esta manera, afig, “Vila-real aposta decididament per ser una ciutat que escolta i dialoga, que veu en la diversitat no un problema, sinó una oportunitat extraordinària per créixer com a poble obert, solidari i plural”. I la tasca de la Regidoria de Diàleg Intercultural és, en este sentit, “essencial per garantir que el futur de la nostra ciutat continue fonamentant-se en la concòrdia, el respecte i la convivència amable. Una Vila-real on totes i tots, vinguem d’on vinguem, puguem dir amb orgull que, esta, també és casa nostra”.
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Una de las firmas del clúster cerámico de Castellón hace previsiones para 2026: esperan facturar y producir más