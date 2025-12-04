Pista de hielo, carrusel y 19 espectáculos: todo lo que te espera en la Fira de Nadal de Vila-real

La pista de hielo natural de unos 300 metros cuadrados volverá este año a ser el principal atractivo de la Fira de Nadal, que se inaugurará el próximo viernes, 19 de diciembre, en el espacio que ocupa en los últimos años en la avenida La Murà, entre la avenida del Cedre y la calle Ramón y Cajal.

El Ayuntamiento de Vila-real ha adjudicado la habilitación de este recinto lúdico tradicional de las celebraciones navideñas a la empresa Jocs i Festes Intantils, SL por un importe de unos 117.000 euros.

Como se establecía en el pliego de condiciones de la licitación, la Fira de Nadal dispondrá de tres zonas claramente delimitadas: una con la pista de hielo natural y un carrusel; otra destinada a llevar a cabo las actividades culturales y de animación, que también podrán desarrollarse en parte por las calles comerciales del entorno; y una tercera área en la que se ubicarán los puestos de venta de productos típicos, también los característicos de la Navidad, como churros, castañas asadas o mazorcas de maíz y palomitas.

Actividades lúdicas y culturales

En la edición de este año, se prevé llevar a cabo un total de 19 actividades de animación (nueve más de las contempladas en la licitación), como cuentacuentos, magia, talleres de manualidades, teatro o marionetas, entre otras. La primera de las actuaciones se desarrollará la tarde del 19 de diciembre, coincidiendo con la apertura oficial de la feria, a la que, como de costumbre, asistirán las autoridades y la reina y damas de las fiestas de la ciudad.

Papá Noel y sus elfos no faltarán este año a su cita con los niños y niñas de Vila-real en la Fira de Nadal. / Gabriel Utiel

Tampoco faltará la visita de Papá Noel y sus elfos, la tarde del 23 de diciembre, así como las ya tradicionales campanadas infantiles de fin de año, el último día de este año 2025.

Por lo que respecta al coste del acceso al recinto, el consistorio ha establecido un precio máximo de dos euros, con el fin de llegar a toda la población.

Cambios en el tráfico

Cabe recordar que la instalación de la Fira de Nadal en La Murà obliga a cortar al tráfico es tramo entre el Cedre y Ramón y Cajal, a partir del lunes, 15 de diciembre, día en el que está previsto iniciar el montaje de la infraestructura lúdica. De esta manera, la circulación de vehículos, incluidos los autobuses del transporte público, se desviarán por un itinerario alternativo.

Por contra, el desmontaje tendrá que estar totalmente ejecutado a las 10.00 horas del 5 de enero, por cuanto por la tarde-noche se celebra la multitudinaria Cavalcada de Reis que organiza la Joventut Antoniana, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real.