Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El traslado de la Inmaculada abre las fiestas de las purisimeras de Vila-real

Decenas de integrantes de la Congregación de Hijas de María Inmaculada acompañan a su patrona hasta la iglesia arciprestal

El traslado de la Inmaculada inicia las fiestas de las purisimeras de Vila-real

El traslado de la Inmaculada inicia las fiestas de las purisimeras de Vila-real

Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

La Congregación de Hijas de María Inmaculada de Vila-real ya está de fiesta. El traslado de la imagen de su patrona, desde la sede social de la entidad hasta la iglesia arciprestal, ha puesto en marcha esta noche de miércoles las actividades del programa de los festejos anuales de esta arraigada entidad religiosa de la ciudad. Decenas de integrantes de este colectivo han acompañado a la Purísima, haciendo frente a las bajas temperaturas, hasta el primer templo local, donde permanecerá la imagen hasta el lunes, 15 de diciembre, coincidiendo con el final de las celebraciones.

Fotogalería I traslado de la imagen de la Inmaculada en las fiestas de las purisimeras de Vila-real

Fotogalería I traslado de la imagen de la Inmaculada en las fiestas de las purisimeras de Vila-real

Ver galería

Fotogalería I traslado de la imagen de la Inmaculada en las fiestas de las purisimeras de Vila-real / Toni Losas

Las tres jornadas más destacadas de la programación serán los domingos, 7 y 14 de diciembre, cuando se desarrollarán las fiestas de la Archicofradía de la Felicitación Sabatina (Festa de les Casades) y la Fiesta Principal de la Congregación (Festa de les Fadrines), respectivamente; así como el día de la propia festividad de la Inmaculada Concepción, el lunes, 8 de diciembre.

Noticias relacionadas y más

Más actividades

Por otra parte, las purisimeras incluyen en su listado de actos, entre otros, la ofrenda de alimentos los días 4 y 5, que se entregarán a Cáritas de Vila-real. Tampoco faltará, el 6 de diciembre, a las 12.00 horas, el tradicional paso de niños y niñas por el manto de la Virgen, en una jornada en la que también tendrá lugar una fiesta infantil en la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Y no faltará la tradicional serenata a la patrona de las purisimeras, el 8 de diciembre, coincidiendo con su festividad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
  2. Salera estrena una nueva tienda en Castelló
  3. Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
  4. Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
  5. Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
  6. Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
  7. Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
  8. Una de las firmas del clúster cerámico de Castellón hace previsiones para 2026: esperan facturar y producir más

El traslado de la Inmaculada abre las fiestas de las purisimeras de Vila-real

El traslado de la Inmaculada abre las fiestas de las purisimeras de Vila-real

Una multitudinaria marcha celebra en Vila-real el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional

Una multitudinaria marcha celebra en Vila-real el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional

Largas colas de pensionistas de Vila-real para recoger su caja navideña de Caixa Rural

Un experto de la Policía Local de Vila-real explica los pasos a dar en caso de okupación de una vivienda

Un experto de la Policía Local de Vila-real explica los pasos a dar en caso de okupación de una vivienda

Vila-real aborda el temor a la okupación con una jornada que despeja dudas clave

Vila-real presenta su Escuela de la Felicidad a entidades sociales y sanitarias

Vila-real presenta su Escuela de la Felicidad a entidades sociales y sanitarias

Dolor y consternación en Vila-real por la muerte de la menor nadadora del club Tritons

Dolor y consternación en Vila-real por la muerte de la menor nadadora del club Tritons

Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva

Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
Tracking Pixel Contents