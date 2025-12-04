El traslado de la Inmaculada abre las fiestas de las purisimeras de Vila-real
Decenas de integrantes de la Congregación de Hijas de María Inmaculada acompañan a su patrona hasta la iglesia arciprestal
La Congregación de Hijas de María Inmaculada de Vila-real ya está de fiesta. El traslado de la imagen de su patrona, desde la sede social de la entidad hasta la iglesia arciprestal, ha puesto en marcha esta noche de miércoles las actividades del programa de los festejos anuales de esta arraigada entidad religiosa de la ciudad. Decenas de integrantes de este colectivo han acompañado a la Purísima, haciendo frente a las bajas temperaturas, hasta el primer templo local, donde permanecerá la imagen hasta el lunes, 15 de diciembre, coincidiendo con el final de las celebraciones.
Las tres jornadas más destacadas de la programación serán los domingos, 7 y 14 de diciembre, cuando se desarrollarán las fiestas de la Archicofradía de la Felicitación Sabatina (Festa de les Casades) y la Fiesta Principal de la Congregación (Festa de les Fadrines), respectivamente; así como el día de la propia festividad de la Inmaculada Concepción, el lunes, 8 de diciembre.
Más actividades
Por otra parte, las purisimeras incluyen en su listado de actos, entre otros, la ofrenda de alimentos los días 4 y 5, que se entregarán a Cáritas de Vila-real. Tampoco faltará, el 6 de diciembre, a las 12.00 horas, el tradicional paso de niños y niñas por el manto de la Virgen, en una jornada en la que también tendrá lugar una fiesta infantil en la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Y no faltará la tradicional serenata a la patrona de las purisimeras, el 8 de diciembre, coincidiendo con su festividad.
