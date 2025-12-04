INCENTIVO COMERCIAL
Vila-real amplía una semana más la campaña Vilabons: ¿En qué comercios puedes canjear los bonos comerciales?
Ayuntamiento y Ucovi venden el 80% de los bonos, que podrán canjearse ahora hasta el 13 de diciembre
La campaña de bonos de comercio Vilabons de Vila-real, que está teniendo una excelente acogida por parte de la ciudadanía, amplía su plazo hasta el 13 de diciembre (inicialmente, finalizaba el próximo lunes, 8 de diciembre). Esta decisión, que responde a la petición de la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI), busca facilitar tanto la compra como el uso de los bonos en los más de 60 establecimientos adheridos, especialmente después de los próximos festivos de la Constitución y la Purísima.
Hasta la fecha, cerca del 80% de los bonos han sido adquiridos, lo que demuestra el interés de los ciudadanos en apoyar el comercio local. Al haber presupuesto disponible, la Concejalía de Comercio ha decidido dar una semana extra a los vecinos de Vila-real para que puedan aprovechar esta iniciativa, que cuenta con una subvención municipal del 50% en cada compra, con un máximo de 100 euros por persona. En este sentido, el consistorio multiplicó por cuatro la dotación prevista para esta edición hasta alcanzar los 200.000 euros.
¿En qué comercios puedes canjear tus bonos comerciales?
Estos son los comercios y servicios adheridos a la campaña Vilabons de este 2025:
- A1FSPORT
- Armería Raúl
- Azahar Centro de Estética y Quiromasaje
- Besa Principesa
- Bodega de la Vila
- Brosses
- Calzados Peques
- Calzados Prieto
- Calzados Jade
- Calzartesanía
- Canem
- Centro Óptico Auditivo Aida Sifre
- Charcutería Vinoteca Santiago Manrique
- Colorins i Papers
- Corner
- Cortinatges Xelo
- Dekada
- Deportes Eva
- Dulce Bebé
- El Desván
- El Món d'Ausiàs
- Electricidad Roca
- Elegans Moda
- Floristería Ikebana
- Floristería Milia Rosa
- Fortuño Complements
- Frutos secos Chelo y Rocío
- Grace and Soul
- Joyería Hora en Punto
- Joyería David Martinavarro
- La Faixera
- Llibreria Llig
- Mantas Ana
- Mareta
- Marinna's Selección
- Mauro Colección Hombre
- Mercería Olmos
- Mi Bebé Moda Infantil
- Milar Ismael Usó
- Needles and Pins
- Nimia Ceramic
- Òptica Chabrera i Conesa
- Óptica Vila-real
- Organdí Moda
- Papereria Llibreria Ima
- Pasarela Moda
- Peix fresc Toni Cuartero
- Peixcateria Sylvia
- Rambla Centre Òptic
- Rita Babekid
- Salazones Cabedo
- Second Life
- Shapira
- Tàrrega 40 Centre Òptic
- Tisery
- Turrones Coloma
- Tu móvil, Tú eliges!
- Village
- Villalba Interiorismo
- Zaruba Ropa y Zapatos
Aprovechar la iniciativa
Desde el Ayuntamiento recuerdan que los bonos caducarán a las 23.59 horas del 13 de diciembre, y que, a partir de esa fecha, no se aceptarán reclamaciones ni reintegros. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios no dejar las compras para el último momento y aprovechar los días restantes para adquirir productos en los comercios participantes.
La campaña Vilabons tiene como objetivo dinamizar la economía local, promover el consumo de proximidad y dar mayor visibilidad a la oferta comercial de la ciudad. Los ciudadanos interesados pueden consultar el listado de comercios adheridos y realizar la compra de bonos a través de la web oficial www.bonsvila-real.es.
Para cualquier duda, tanto los clientes como los comercios pueden ponerse en contacto con Ucovi, entidad colaboradora en el programa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Fuerte accidente de tráfico en Vinaròs: los bomberos excarcelan a una persona en grave estado
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló