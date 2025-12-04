Vila-real amplía una semana más la campaña Vilabons: ¿En qué comercios puedes canjear los bonos comerciales?

La campaña de bonos de comercio Vilabons de Vila-real, que está teniendo una excelente acogida por parte de la ciudadanía, amplía su plazo hasta el 13 de diciembre (inicialmente, finalizaba el próximo lunes, 8 de diciembre). Esta decisión, que responde a la petición de la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI), busca facilitar tanto la compra como el uso de los bonos en los más de 60 establecimientos adheridos, especialmente después de los próximos festivos de la Constitución y la Purísima.

Hasta la fecha, cerca del 80% de los bonos han sido adquiridos, lo que demuestra el interés de los ciudadanos en apoyar el comercio local. Al haber presupuesto disponible, la Concejalía de Comercio ha decidido dar una semana extra a los vecinos de Vila-real para que puedan aprovechar esta iniciativa, que cuenta con una subvención municipal del 50% en cada compra, con un máximo de 100 euros por persona. En este sentido, el consistorio multiplicó por cuatro la dotación prevista para esta edición hasta alcanzar los 200.000 euros.

¿En qué comercios puedes canjear tus bonos comerciales? Estos son los comercios y servicios adheridos a la campaña Vilabons de este 2025: A1FSPORT

Armería Raúl

Azahar Centro de Estética y Quiromasaje

Besa Principesa

Bodega de la Vila

Brosses

Calzados Peques

Calzados Prieto

Calzados Jade

Calzartesanía

Canem

Centro Óptico Auditivo Aida Sifre

Charcutería Vinoteca Santiago Manrique

Colorins i Papers

Corner

Cortinatges Xelo

Dekada

Deportes Eva

Dulce Bebé

El Desván

El Món d'Ausiàs

Electricidad Roca

Elegans Moda

Floristería Ikebana

Floristería Milia Rosa

Fortuño Complements

Frutos secos Chelo y Rocío

Grace and Soul

Joyería Hora en Punto

Joyería David Martinavarro

La Faixera

Llibreria Llig

Mantas Ana

Mareta

Marinna's Selección

Mauro Colección Hombre

Mercería Olmos

Mi Bebé Moda Infantil

Milar Ismael Usó

Needles and Pins

Nimia Ceramic

Òptica Chabrera i Conesa

Óptica Vila-real

Organdí Moda

Papereria Llibreria Ima

Pasarela Moda

Peix fresc Toni Cuartero

Peixcateria Sylvia

Rambla Centre Òptic

Rita Babekid

Salazones Cabedo

Second Life

Shapira

Tàrrega 40 Centre Òptic

Tisery

Turrones Coloma

Tu móvil, Tú eliges!

Village

Villalba Interiorismo

Zaruba Ropa y Zapatos

Aprovechar la iniciativa

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los bonos caducarán a las 23.59 horas del 13 de diciembre, y que, a partir de esa fecha, no se aceptarán reclamaciones ni reintegros. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios no dejar las compras para el último momento y aprovechar los días restantes para adquirir productos en los comercios participantes.

La campaña Vilabons tiene como objetivo dinamizar la economía local, promover el consumo de proximidad y dar mayor visibilidad a la oferta comercial de la ciudad. Los ciudadanos interesados pueden consultar el listado de comercios adheridos y realizar la compra de bonos a través de la web oficial www.bonsvila-real.es.

Para cualquier duda, tanto los clientes como los comercios pueden ponerse en contacto con Ucovi, entidad colaboradora en el programa.