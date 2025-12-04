Vila-real apuesta por un árbol de Navidad sostenible: ¿De dónde procede el abeto y cuáles son sus características?

Promover la sostenibilidad es una de las apuestas del Ayuntamiento de Vila-real, también en todo lo que rodea la decoración que, desde el consistorio, se efectúa en torno a las fiestas de Navidad. Y, precisamente, sostenible es el abeto que este jueves se ha plantado, como es habitual, en la plaza de la Vila, por cuanto el ejemplar no se adquiere en empresas con claro acento decorativo, sino que se trata de un árbol que ya se solicitó a principios de año a la Associació de Viveristes de Girona y que procede de una zona delimitada del pico Puigpedrós, en la comarca catalana de la Cerdanya, donde se realiza una retirada controlada para crear cortafuegos de protección forestal.

Es la principal característica de este peculiar árbol de Navidad vila-realense que, en esta ocasión, alcanza una altura de 12 metros, un metro y medio más que el pasado año. La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, hace hincapié que en la zona de la que procede el abeto en cuestión "se llevan a cabo replantaciones de otros ejemplares, que arraigan y crecen con facilidad gracias a las condiciones climatológicas.

Fotogalería I Vila-real instala su árbol de Navidad más sostenible en la plaza de la Vila / Toni Losas

En este sentido, Fajardo incide en que "es importante remarcar que el árbol no se tala a propósito para decorar, sino que forma parte de un procedimiento autorizado y con todas las garantías de trazabilidad ambiental”. Y explica que, dado que el árbol tiene una duración óptima de aproximadamente un mes y como es tradición en muchos hogares vila-realenses montar el árbol de Navidad durante este puente de la Constitución y la Purísima, “desde el Ayuntamiento, como casa de todos, hemos decidido seguir también con esta costumbre no escrita”. Y añade que la plantación del abeto se complementa, como ya se hizo en las navidades pasadas, con un jardín efímero y el tradicional nacimiento.

Decoración en otros puntos de la ciudad

Además, Fajardo adelanta que la decoración de Navidad, cuyo sistema de luces ya se puso en marcha con la tradicional Encesa, volverá a realizarse en diferentes espacios de la ciudad aprovechando el arbolado existente, que se engalanan con motivos festivos en lugares como la avenida Alemanya, el barrio Melilla y parques emblemáticos como los de la Mayorazga, Jaume I, José Soriano y el existente junto al polideportivo Sebastián Mora.

"Con esta iniciativa queremos acercar la Navidad a todos los rincones de Vila-real, haciendo que los barrios y los parques se conviertan en lugares de convivencia y puntos de encuentro para vecinos y vecinas”, destaca Fajardo.