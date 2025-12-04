Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real se suma a la iniciativa del turrón solidario que lanza Carrefour en favor de las personas con sordoceguera

El alcalde Benlloch y la vicealcaldesa Fajardo conocen de primera mano la iniciativa de mano del gerente de Carrefour Vila-real, Jordi Navarro

La Fundación Solidaridad Carrefour lanza una gama de turrones etiquetados con el sistema Baille. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, se han reunido con el gerente de Carrefour en la ciudad, Jordi Navarro, con motivo del 30º aniversario del hipermercado, que se conmemora esta semana. Durante el encuentro, Navarro ha presentado al equipo de gobierno El Turrón más accesible del mundo, una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Turrones y Helados 1880 y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS).

El alcalde Benlloch y la vicealcaldesa Fajardo han recibido al gerente de Carrefour Vila-real, Jordi Navarro.

El alcalde Benlloch y la vicealcaldesa Fajardo han recibido al gerente de Carrefour Vila-real, Jordi Navarro. / Mediterráneo

El producto, que ya está disponible en las tiendas Carrefour, tiene un carácter 100% solidario y destina sus beneficios a apoyar a niños y niñas con sordoceguera. La edición especial ha sido elaborada por Almendra y Miel, considerada la empresa familiar alimentaria más antigua de España, que lanza este turrón en el marco de su 300º aniversario y coincidiendo con el bicentenario del nacimiento del sistema Braille.

Etiquetado especial

De hecho, el etiquetado del producto está en Braille, de manera que, como apuntan desde Carrefour, "quien no sepa Braille, comprará a ciegas, a golpe de vista, conscientes de que por primera vez tendrán ventaja quienes casi nunca la tienen. Un homenaje al 200º aniversario del sistema de lectoescritura creado por Louis Braille, y a nuestro compromiso con quienes más lo necesitan".

