Más de 2.000 figuras, humor local y cambio de ubicación: El Betlem del Casal de Vila-real se renueva

Fue hace tres décadas cuando nació un montaje que se ha convertido en todo un clásico de las celebraciones navideñas de Vila-real. Cientos de escolares y ciudadanos en general pasan cada año por el Casal de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), en el número 10 de la calle Solades, para contemplar su particular Betlem, conformado por más de 2.000 figuras y otros elementos y, cuya característica principal, es que se elaboran escenas que tienen que ver con la actualidad en el municipio, la provincia, la Comunitat, de España y del mundo.

Toni Royo, el 'alma mater' del peculiar Betlem del Casal, ultima la colocación de las figuras en el nuevo emplazamiento de la Casa dels Mundina. / Josep Carda

Pero este año se dará uno de los cambios más importantes de este peculiar y gran belén. Y es que el próximo lunes, coincidiendo con la festividad de la Purísima, se abrirá al público pero, por primera vez en su dilatada historia, en un emplazamiento distinto. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, ACPV, recreará las escenas bíblicas del nacimiento de Jesucristo en un espacio mucho más céntrico, como es la Casa dels Mundina, en la calle Major Sant Jaume, en pleno centro de la ciudad.

Escenas tradicionales y de actualidad reciente

Y es que este particular nacimiento tiene las escenas tradicionales, pero otras bien marcadas por la actualidad. Así, no faltarán bromas como la de un referendo de la escuela de Belén sobre el uso del hebreo y en el que el 77,60% de las madres y padres votaron a favor, una cifra igual a la que se dio en Vila-real en la consulta que promovió la Conselleria de Educación sobre la enseñanza en valenciano en las escuelas.

Asimismo, también se pueden contemplar a algunos pastores y ciudadanos de Belén manifestándose con carteles con lemas como Herodes dimissió! o El dominador, a Maquerot! en referencia a la fortaleza en la que Herodes encerraba a los disidentes.

Mayor afluencia de visitantes

Un cambio que, muy probablemente, se traducirá en una mayor afluencia de visitantes, teniendo en cuenta que esta es una de las calles con mayos tránsito peatonal de Vila-real. Con todo, desde el Casal d'ACPV vuelve a invitarse a los colegios de la ciudad y a otras entidades para que pasen, esta vez por la Casa dels Mundina, para contemplar el Betlem y atender a las explicaciones de las escenas que, como es habitual, encabeza Toni Royo.