Vila-real crea un sello de excelencia para centros de ESO y bachillerato que fomenten las vocaciones científicas

La reciente renovación por parte de Vila-real de la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, de la que solo gozan 112 municipios de España, se complementa ahora con la creación, en colaboración con la Cátedra de Innovación Cerámica de la, de un sello de excelencia, que llevará el nombre del profesor y científico Antonio García Verduch y que se entregará cada año a uno o varios centros educativos de Secundaria y bachillerato que destaquen por el trabajo y el fomento de la ciencia, la innovación y la tecnología.

La primera edición de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo miércoles, 10 de diciembre, en el marco de una jornada que se desarrollará en el salón de actos de la Fundació Caixa Rural Vila-real, en la que se aprovechará para presentar públicamente este sello de excelencia y que incluirá diferentes charlas en las que se abordará la importancia de fomentar la I+D+i para buscar nuevos conocimientos, su aplicación práctica y la introducción de nuevas soluciones en el mercado.

La feria Destaca es una de las iniciativas que se impulsan en Vila-real para fomentar la investigación y las vocaciones científicas entre los estudiantes. / Anfreu Esteban

Así lo han anunciado este viernes el alcalde, José Benlloch; y el director de la Cátedra de Innovación Cerámica de la UJI, Juan Carda, con sede en Vila-real.

Pieza fundamental

Benlloch ha asegurado que la cátedra que dirige Carda es “una pieza fundamental del plan de innovación que se ha venido desarrollando en los últimos 14 años en la ciudad, de manera que es una de las patas más importantes de nuestro proyecto en favor de la innovación y en el fomento de la pasión por la ciencia entre los estudiantes”.

Y ha añadido que la creación de este sello de excelencia “es una manera de premiar a los equipos directivos y a los alumnos que apuestan por el fomento de la ciencia y la tecnología”. En cuanto a la cifra de sellos que se entregarán de forma anual, este detalle no está decidido, como apunta el catedrático Carda, aunque todo indica que serán “dos o tres”.

¿Quién fue Antonio García Verduch? Vila-real ha decidido honrar la memoria de Antonio García Verduch, quien colaboró estrechamente en las actividades de divulgación científica en la ciudad, dándole nombre al sello de excelencia con el que se quiere reconocer la apuesta por la innovación y la tecnología de los centros educativos de Secundaria y bachillerato. Pero... ¿quién fue Antonio García Verduch? Nació en el municipio valenciano de Macastre en 1924 y murió en Castelló en el 2009. Durante su vida, tanto personal como laboral, logró poner a la cerámica y la investigación de los materiales de este sector en el lugar que le correspondía en el mundo. De hecho, fue fundador de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) e impulsor de la investigación y la vanguardia en la ciencia y la industria cerámica. Doctor honoris causa por la Universitat Jaume I de Castelló el 11 de abril de 1997, Garcia Verduch era maestro nacional y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, y fue profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También destaca su colaboración con centros de investigación internacionales, como el de Göteborg (Suecia); el Imperial College de Ciencia y Tecnología, de Londres; el Instituto Tecnológico de Massachusetts; la Escuela de Cerámica del estado de Nueva York; o la Universidad de Alfred, también en el mismo estado de Nueva York.

A la hora de decidir los centros a los que se entregará el primero de estos reconocimientos, se dará forma a un jurado, presidido por el propio Carda, y en el que también estarán en el mismo la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sonia Sánchez; la científica vila-ralense y Premi Jaume I en nueva tecnologías, María Jesús Vicent; las concejalas de Innovación y de Educación, Ana Torres y Anna Vicens; los técnicos municipales Lluís Juan (Agencia de Desarrollo Local) y Lourdes Soler (Educación); y un representante de la Cámara de Comercio de Castellón.

Motivar a las nuevas generaciones

Y es que Carda insiste en la tarea que se desarrolla desde la sede de la UJI en Vila-real, “con la finalidad de motivar a las nuevas generaciones y promover las vocaciones científicas”. Además, hace hincapié en que la jornada del próximo 10 de diciembre “será muy útil para la comunidad educativa y está abierta a toda la ciudadanía”.

El catedrático ha incidido en que en Vila-real hay centros “muy relevantes, con un profesorado muy implicado en el fomento de la ciencia, lo que permite crear una red educativa innovadora”.

El alcalde Benlloch ha hecho hincapié en que Vila-real quiere convertir este sello “en una herramienta viva de promoción de la investigación, la innovación y la cultura científica, fomentando la colaboración entre centros y el desarrollo de proyectos que puedan tener un impacto real en la ciudad y en el futuro profesional de los jóvenes”.