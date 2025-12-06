El presidente de la Junta de Festes de Vila-real abre al público su tradicional belén
Toni Carmona y su familia ha trabajado desde el mes de marzo para dar forma a una representación de un pueblo de pescadores italiano
La tradición belenística tiene en Vila-real, como también en numerosos municipios, un amplio grupo de seguidores que, cada mes de diciembre, abren al público sus creaciones, en las que llevan meses trabajando para darles forma.
Y uno de los belenistas vila-realenses con una larga trayectoria es el presidente de la Junta de Festes de Vila-real, Toni Carmona, quien, junto a su familia, acaban de inaugurar su particular belén.
Una inauguración a la que no faltaron la reina del 2025, Nadia Alba, y sus damas, así como varios ediles, encabezados por la edila de fiestas, Miriam Caravaca.
Más de 200 piezas
En esta ocasión, Carmona reproduce, con más de 200 piezas, la estampa de un pueblo italiano, que comenzó a tejer el 8 de marzo, y en el que no faltan su plaza típica, su muelle y los pescadores. Como curiosidad, las tejas de las casas que forman parte de este peculiar montaje están hechas de forma artesanal y una a una.
Es una labor que Carmona realiza con los escasos momentos de ocio de que dispone, teniendo en cuenta que compagina su trabajo personal con las tareas de su cargo de presidente de la Junta de Festes.
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar
- El líder de los neonazis de Castellón cogió la baja pocos días antes de ser detenido
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?
- Las pruebas de las luces de Navidad en Castelló llegan con polémica política