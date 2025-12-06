El presidente de la Junta de Festes de Vila-real abre al público su tradicional belén

La tradición belenística tiene en Vila-real, como también en numerosos municipios, un amplio grupo de seguidores que, cada mes de diciembre, abren al público sus creaciones, en las que llevan meses trabajando para darles forma.

Y uno de los belenistas vila-realenses con una larga trayectoria es el presidente de la Junta de Festes de Vila-real, Toni Carmona, quien, junto a su familia, acaban de inaugurar su particular belén.

Una amplia representación de autoridades locales y de representantes festivas acudió a la inauguración del belén de Toni Carmona. / Mediterráneo

Una inauguración a la que no faltaron la reina del 2025, Nadia Alba, y sus damas, así como varios ediles, encabezados por la edila de fiestas, Miriam Caravaca.

Más de 200 piezas

En esta ocasión, Carmona reproduce, con más de 200 piezas, la estampa de un pueblo italiano, que comenzó a tejer el 8 de marzo, y en el que no faltan su plaza típica, su muelle y los pescadores. Como curiosidad, las tejas de las casas que forman parte de este peculiar montaje están hechas de forma artesanal y una a una.

Es una labor que Carmona realiza con los escasos momentos de ocio de que dispone, teniendo en cuenta que compagina su trabajo personal con las tareas de su cargo de presidente de la Junta de Festes.