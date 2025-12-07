El fervor marca la fiesta de ‘les casades’ de la Purísima de Vila-real
Cientos de congregantes acompañan a su patrona en la misa y la multitudinaria procesión
La Congregación de Hijas de María Inmaculada de Vila-real ha vivido este domingo una de las principales jornadas de las fiestas anuales que celebran en el mes de diciembre. La Fiesta de la Archicofradía de la Felicitación Sabatina, popularmente conocida como la festa de les casades, ha congregado a cientos de purisimeras en los diferentes actos preparados en torno a esta conmemoración que, en esta ocasión, ha coincidido con la víspera de la Purísima.
De esta forma, la iglesia arciprestal ha sido el lugar en el que, por la mañana, se ha desarrollado la misa, en la que predicó el vicario episcopal de la diócesis de València y párroco de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Torrent, Salvador Jesús Corví.
Como de costumbre, el coro La Inmaculada de la congregación vila-realense interpretó la misa Tota Pulchra, compuesta por Miguel Alepuz, quien al mismo tiempo, ejerció como director.
Procesión
Entre tanto, por la tarde, y tras un oficio religioso, la novena y el canto de los gozos, la imagen de la Inmaculada ha desfilado por las calles del centro de la ciudad, en una emotiva procesión llena de fervor.
Miles de papelitos blancos y azules, colores de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, han engalanado los viales por los que ha discurrido el desfile religioso.
Por lo que respecta a la jornada de este lunes, se celebra la festividad de la Puríssima del Poble.
