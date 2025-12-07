Lanzan un proceso para sondear las necesidades de Vila-real en salud

Conocer de primera mano las necesidades de Vila-real y sus ciudadanos en materia sanitaria. Este es el principal objetivo del proceso de participación ciudadana que ha abierto el Consejo de Salud, con el objetivo de mejorar la sanidad comunitaria e impulsar las políticas en esta materia.

Una acción que forma parte de la tarea que tiene encomendada este organismo hacia la promoción de la salud, la acción comunitaria y la implicación activa de los ciudadanos en la definición de las políticas sanitarias a acometer en el municipio.

Una primera radiografía

Después de las fiestas de Navidad, la ciudadanía podrá responder a una pregunta abierta destinada a identificar sus principales preocupaciones y prioridades en este aspecto. Para facilitar la participación, se instalarán 12 urnas distribuidas en varios puntos de la ciudad. Esta primera fase permitirá obtener una radiografía inicial de los asuntos que más preocupan al vecindario. A partir de las aportaciones recogidas, el Consejo elaborará un cuestionario en línea más detallado, que servirá para profundizar en el análisis y definir proyectos de mejora adaptados a las necesidades detectadas.

Amplia representación sanitaria y social

El órgano, que actúa en el ámbito de las zonas básicas de salud del Departamento de Salud de la Plana, está integrado por una amplia representación del tejido sanitario, social y comunitario de la ciudad. La presidencia recae en Luisa Mª Escalante, médica y representante del Departamento 3 del Hospital de la Plana, mientras que el concejal del área en Vila-real, Toni Marín, asume la vicepresidencia.

El Consejo cuenta también con representantes de los centros de salud y de Salud Pública, Servicios Sociales, farmacias, centro de día Lluís Alcanyís, asociaciones vecinales, entidades municipales vinculadas a la diversidad funcional y organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Familiares de Alzhéimer, la Fundación Manantial, representantes sindicales, asociaciones de madres y padres de alumnos y docentes.

Funciones del Consejo

Entre las funciones del Consejo destacan el análisis de la situación sanitaria de la población, la priorización de objetivos de promoción de la salud y el diseño de acciones comunitarias efectivas. Además, se trabaja de forma coordinada con otros consejos del territorio a través de los centros de salud pública.

A este respecto, el Consejo de Salud de Vila-real lanza un llamamiento a la ciudadanía en general para implicarse en este proceso, clave para garantizar unas políticas de prevención y promoción de las condiciones y las medidas sanitarias más eficaces y representativas. La información y actualizaciones del procedimiento se informarán mediante los diferentes canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento.