Vila-real resuelve el mantenimiento de los colegios tras 15 meses

Un total de 15 meses ha sido el tiempo que ha transcurrido desde que se licitó el contrato de mantenimiento correctivo de los colegios públicos de Vila-real, con servicio 24 horas, hasta que se ha adjudicado y, finalmente, formalizado con la mercantil Clece FS, que presentó su oferta con una baja del 25% en los precios unitarios a aplicar y un tiempo de respuesta máxima de 30 minutos en el caso de tenerse que acometer alguna actuación de emergencia.

El principal motivo por el que se demoró la formalización de este servicio y que se firmó a mediados del pasado mes de octubre fue, como confirmaron desde el consistorio, la baja temeraria del 27% presentada por una de las siete mercantiles que presentaron sus ofertas. La empresa no respondió a los requerimientos de la mesa técnica para justificar esa bajada, por lo que quedó fuera del proceso.

Una docena de centros

El contrato prevé el mantenimiento integral de todos los centros educativos de Infantil y Primaria de carácter público existentes en Vila-real (Angelina Abad, Botànic Calduch, Carlos Sarthou, Cervantes, Concepción Arenal, Escultor Ortells, José Soriano, Pascual Nácher, Pintor Gimeno Barón y Pío XII), incluyendo el centro de Educación Especial de la Panderola, la escuela infantil El Solet y el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la ciudad, con servicio de urgencia 24 horas para atender casos concretos, que empezó a prestarse en el 2022.

De esta forma, la adjudicataria tiene que atender las necesidades de estos edificios en lo relativo a instalaciones de electricidad y aire acondicionado, albañilería, fontanería y saneamiento, pintura, cerrajería y carpintería, además de las tareas correctivas que se produzcan en los elementos constructivos de estos edificios.

Importe anual

En concreto, la firma asume estas tareas por un importe anual de 113.256 euros, lo que supone un 25% menos del importe de licitación, que ascendía a 151.000 euros (impuestos incluidos). La contratación se realiza por un plazo de un año, aunque se contemplan prórrogas hasta un periodo total de cuatro años y un coste estimado que ronda los 450.000 euros.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, explica que la empresa ya ha acometido las primeras actuaciones que, los técnicos municipales consideran más prioritarias. En concreto, se ha intervenido, entre otros centros educativos, en los colegios públicos José Soriano y Concepción Arenal.