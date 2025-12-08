CELEBRACIÓN HISTÓRICA
Vila-real ensalza y rinde honores a la Puríssima del Poble en su día grande
La corporación municipal rememora el patronazgo de la Inmaculada Concepción en gobierno de la ciudad
Solemnidad y devoción han marcado este lunes en Vila-real la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción. Y es que, hace casi tres lustros, quien fuera concejal de Tradiciones en el Ayuntamiento, Pasqual Batalla, apostó firmemente por restaurar una conmemoración festiva propia de la ciudad que había quedado olvidada durante décadas.
Un año más, la corporación municipal vila-realense ha rendido honores a la Puríssima del Poble, rememorando una tradición que suma varios siglos en la ciudad.
Como es costumbre en los últimos años, días atrás se trasladó la imagen propiedad del consistorio y que se guarda durante todo el año en el Museu del Pouet del Sant, de la basílica de Sant Pasqual, hasta la capilla episcopal del Santísimo Cristo del Hospital.
Inicio puntual del trayecto
Desde allí, y puntualmente a las 10.00 horas, los integrantes de la Congregació de Lluïsos, como una de las entidades cuyo patronazgo recae en la Inmaculada Concepción, han trasladado a hombros la imagen de la Puríssima del Poble hasta la iglesia arciprestal.
Y como patrona de la corporación municipal que es, al llegar la comitiva al ayuntamiento, se han unido a la misma los ediles del consistorio, encabezados por el alcalde, José Benlloch, y acompañados por los típicos maceros y la música de la dolçaina y el tabal. Una comitiva en la que también han estado los diputados en Les Corts, Dora Llop y Alejo Font de Mora, así como el concejal y también senador, Jaume Llorens.
Asimismo, acompañando a la talla de la Puríssima del Poble, obra del escultor valenciano Antonio Yerro (1842-1911) tampoco han faltado las representantes festivas del 2025, y miembros de entidades como las purisimeras, las rosarieras, el Sagrat Cor de Jesús, la Venerable Orden Tercera del Carmen, la Confraria de la Sang, los portadores de Sant Pasqual, Cáritas, la Junta Central de Semana Santa, San Vicente de Paúl o Joventut Antoniana, entre otros.
Un año del ‘milagro’
Y, precisamente ayer, se cumplió un año de lo que muchos consideraron un milagro, cuando durante el volteo de campanas en la arciprestal se desprendió el badajo de La Grossa, la mayor de todas ellas, cayendo a la calle Sant Roc cuando la corporación se disponía a acompañar a la imagen al Museu del Pouet y sin que hubiera que lamentar ningún daño personal.
