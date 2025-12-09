La olla de la Plana arrasa en Vila-real: 2.184 menús servidos en un mes y un impacto económico de 68.000 euros

El salón noble del Gran Casino ha acogido esta martes la clausura oficial de las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana que, en la que en esta 16ª edición, los restaurantes participantes han servido un total de 2.200 menús, lo que ha generado un impacto económico de casi 68.000 euros. Se trata de unas jornadas impulsadas por la Associació d’Hostaleria i Oci (Ashiovi) y la Associació Cultural Gastronòmica, con la colaboración del Ayuntamiento.

Una edición, por tanto, ha supuesto un ligero incremento respecto a los alrededor de 2.000 menús servidos en la del 2024 y también de los ingresos de los 19 establecimientos hosteleros que se han sumado a la campaña de este año de una de las iniciativas gastronómicas con más solera de la provincia de Castellón.

Fotogalería I Gala de clausura de las jornadas gastronómicas de la Olla de la Plana de Vila-real /

La cita de este miércoles ha servido para galardonar a los restaurantes que, en opinión del jurado, han elaborado la mejor olla de la Plana. En esta edición, el primer premio nacional, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el restaurante El Miso. Mientras, el segundo reconocimiento nacional ha sido para El Faro (750 euros). Por otra parte, el premio especial provincial lo ha obtenido el bar Madrigal (500 euros), mientras que bar La Plana ha conseguido el galardón especial local (350 euros). Los ganadores también han recibido un trofeo obra del ceramista Ángel Igual.

Colaboración de los restauradores

El alcalde, José Benlloch, ha agradecido la colaboración de los restauradores, patrocinadores, jurado calificador del concurso y sobre todo a Ashiovi y a la Associació Gastronòmica, "por el gran esfuerzo de organización que requiere un acontecimiento como este, totalmente consolidado".

"Con estas jornadas conseguimos que nuestra cocina tradicional no se pierda y reforzamos el talento gastronómico que Vila-real posee de un sector que cuenta con cerca de 300 establecimientos en la ciudad", ha asegurado Benlloch, quien ha añadido que "también es muy importante la dinamización de la economía de nuestro municipio a través de estos acontecimientos, así como el carácter solidario con la degustación de la olla popular que se realiza en cada edición".

Sorteos y reconocimientos

En la gala de esta tarde también se ha realizado el sorteo entre todos los clientes de las jornadas gastronómicas de invitaciones para dos personas en cada uno de los restaurantes participantes. Del mismo modo, se han entregado los premios de la II Ruta Desdejuna’t Vila-real, que ha recaído en la cafetería La Tacita por ser el local que más impacto ha tenido en redes sociales. Esta iniciativa también ha premiado a los clientes con el sorteo de cuatro vales de regalo por importe de 50 euros.

Después de la entrega de los premios a los restaurantes ganadores de las jornadas, la gala ha servido para rendir un emotivo reconocimiento al periodista e integrante del jurado de este año, Raúl Puchol, “por creer en nuestra hostelería y ser la voz que transmite el sabor y la esencia de Vila-real”; y al presidente de la Associació Gastronòmica, Ximo Abril, “por su pasión y liderazgo al frente de la hostelería de Vila-real”. También se ha hecho entrega del cheque solidario de 2.130 euros al colegio de educación especial La Panderola que destinará la aportación, según ha indicado su directora, Amelia Florencia, a la creación de espacios de juego más inclusivos en el patio.