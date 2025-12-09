Un virtuoso guitarrista sueco interpretará a Tárrega en Vila-real durante la semana dedicada al guitarrista más internacional: conoce los detalles

Tiene 41 años. Nació en la capital de Suecia, Estocolmo, y en su haber tiene uno de los prestigiosos premios Grammis Award for Classical of de Year. Su pasión por la guitarra le ha llevado a interpretar a los más ilustres músicos y compositores del mundo, entre ellos al vila-realense más internacional, Francisco Tárrega.

Y, precisamente, por su pasión por la obra de Tárrega estará en Vila-real en los próximos días, para participar de lleno en la 13ª edición de la Setmana Tàrrega que, como cada año, organizan el Instituto para el Desarrollo Musical (IDM) y la Concejalía de Cultura, en el marco de las actividades que se llevan a cabo en torno al 15 de diciembre para conmemorar el aniversario de la muerte del guitarrista vila-realense.

Jacob Kellerman participará este año activamente en la Setmana Tàrrega, interpretando algunas piezas del músico vila-realense más internacional. / Mediterráneo

De esta forma, el director del IDM, David Eres Brun; y la vicealcaldesa y edila de Cultura, Maria Fajardo, han presenntado este martes las actividades preparadas para la Setmana Tàrrega del 2025, entre las que se incluye la interpretación de algunas piezas del compositor por parte del guitarrista sueco Jacob Kellermann. Será el próximo lunes, 15 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de Francisco Tárrega, a las 17.15 horas, en el salón de la Comunitat de Regants, uno de los espacios en los que tocó la guitarra el vila-realense más internacional.

Preparación de un documental

La participación de Kellermann se debe al interés del propio artista por estar de nuevo en la ciudad natal de Tàrrega, con el fin de conocer más detalles de su vida y obra y continuar el proceso de grabación de escenas, que ya realizó también el pasado año en el Museu de la Ciutat Casa de Polo, donde Tárrega tiene dedicada una sala. Esta vez, las imágenes que, posteriormente, formarán parte de un documental en el que lleva trabajando varios años, incluirán la interpretación de piezas que llevará a cabo en la Comunitat de Regants.

Toda la programación de la Setmana Tàrrega en Vila-real SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE. SESIÓN INAUGURAL 16:30 h.: Apertura institucional VI Congreso Internacional Francisco Tárrega. María Fajardo, España. Concejala de Cultura de Vila-real. Jonathan Parkin, Inglaterra. Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR. David Eres Brun, España. Director Artístico Instituto para el Desarrollo Musical (IDM). Joan Enric Puig, España. Master especialista en Sofrología Caycediana. 16:40 h.: Presentación Integral Tárrega. Marta Andreu, España. Conservatorio Superior de Valencia. Capricho árabe, Vals en re, Recuerdos de la Alhambra Sara Mezquita, España. Conservatorio ‘Mestre Tárrega’ de Castellón. Marieta, Las dos hermanitas 17:00 h.: Tárrega en el siglo XXI: la interpretación de la obra de F. Tárrega en la actualidad. Göran Söllscher, Suecia. Malmö Academy of Music. Sueño – F. Chopin Mazurka Op 7 no 1 Beatrix Kováks, Hungría. Béla Bartók Faculty of Arts University of Szeged. Estudio en mi menor Ema Kapor, Serbia. University of Music «Robert Schumann» Düsseldorf. Preludio nº1 Tariq Harb, Jordania. Concordia University Montreal. Tango Cristina Galietto, Italia. Kunst Universität in Graz. Alborada Mahmoud Turkmani, Líbano. Conservatory of Bern. Capricho árabe Ghazaleh Shafarrad, Irán. Neulengbach Music School. Endecha Brandon Acker, USA. Fundador y director de Arpeggiato. El columpio Gvaneta Betaneli, Georgia. Frankfurt Music School. Lágrima 18:00 h.: El legado de Tárrega y Fortea en Iberoamérica: Homenaje a Bartholomeu Wiese. Celso Ramalho, Brasil. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Alberto Boscarino, Brasil. Centro Federal de Educação Tecnológica. Fabricio Eyler, Brasil. Swiss International School. Arturo Medina, Argentina. Compositor y fundador de Cámara Latina. Marcus Ferrer, Brasil. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Ricardo Camponogara de Melo, Brasil. Universidad Federal de Bahía. Sérgio Assad, Brasil. San Francisco Conservatory of Music. Claes Ottelid, Suecia. Malmö Academy of Music. Sven Kristhersson, Suecia. Malmö Academy of Music. Márcia Carnaval, Brasil. Universidad Federal de Rio de Janeiro. LUNES, 15 DE DICIEMBRE. SESIÓN DÍA INTERNACIONAL F. TÁRREGA 17:15 h.: Recital Integral Tárrega en el Día Internacional F. Tárrega. Jacob Kellermann, Suecia. Cofundador New European Ensemble. 19:30 h.: Guitar live & IDM celebran a Tárrega. Carlos Bonell, Royal College of Music de Londres. MARTES, 16 A VIERNES 19 DE DICIEMBRE. SESIONES EXCELENCIA ARTÍSTICA MARTES, 16 18:00-18:30 h.: Sesiones excelencia artística. Apertura. Anders Clemens, Noruega. Conservatorio Superior de Aragón. Manel García, España. Director Artístico Festival Internacional de Guitarra de Vallirana. David Eres Brun, España. Director Artístico Instituto para el Desarrollo Musical (IDM). 18:30-19:30 h.: Sesiones alto rendimiento musical (I). Joan Enric Puig, España. Master especialista en Sofrología Caycediana. MIÉRCOLES, 17 18:00-18:30 h.: Sesiones excelencia artística (II). Rafael Monterde, España. Universidad Francisco de Vitoria. David Eres Brun, España. Director Artístico Instituto para el Desarrollo Musical (IDM). 18:30-19:30 h.: Sesiones alto rendimiento musical (II). Joan Enric Puig, España. Master especialista en Sofrología Caycediana. JUEVES, 18 18:00-18:30 h.: Sesiones excelencia artística (III). José Manuel Mora, España. Universidad Complutense de Madrid. David Eres Brun, España. Director Artístico Instituto para el Desarrollo Musical (IDM). 18:30-19:30 h.: Sesiones alto rendimiento musical (III). Joan Enric Puig, España. Master especialista en Sofrología Caycediana. VIERNES, 19 18:00-18:30 h.: Sesiones excelencia artística (IV). Jacob Kellermann, Suecia. Cofundador New European Ensemble. David Eres Brun, España. Director Artístico Instituto para el Desarrollo Musical (IDM). 18:30-19:30 h.: Sesiones alto rendimiento musical (IV). Joan Enric Puig, España. Master especialista en Sofrología Caycediana.

Kellerman, ha indicado la concejala de Cultura, “está en posesión de una guitarra que perteneció a Tàrrega, por lo cual la actuación será todavía más interesante, puesto que el músico ha elegido el Sindicato de los Regantes para ser uno de los espacios en los que tocó Tàrrega”. Posteriormente, tendrá lugar el acto institucional que llevará a la comitiva municipal, acompañada por la Unió Musical La Lira, a realizar homenaje a Tárrega frente al busto existente en la calle Bayarri donde actuará Javier Bordonau, alumno del Conservatori Mestre Goterris, y la ofrenda a la casa natal de Tárrega. Finalmente, el alumnado de guitarra del conservatorio ofrecerá un recital en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Fajardo ha invitado a la ciudadanía a sumarse a estos actos y a recordar la figura de este ilustre vila-realense, “un orgullo para la ciudad”.

Con todo, el programa de actividades es muy completo y abarca, como ha apuntado Eres Brun, la investigación en torno a Tárrega, la interpretación de sus composiciones y la puesta en valor de su figura y extensa obra. Una labor que, como ha apuntado, se puede llevar a cabo por la implicación del Ayuntamiento de Vila-real y también de otras instituciones colaboradoras, como el Institut Valencià de Cultura.

Congreso internacional

Una de las partes más activas de la programación es el Congreso Internacional Francisco Tárrega, en el que participan especialistas, investigadores y músicos dediferentess países de los cinco continentes. Al respecto, Eres Brun ha recordado que el pasado año fueron más de 40 los países que estuvieron representados en esta iniciativa. En esta ocasión, estarán representados en esta iniciativa, entre otros y además de España, Suecia, Hungría, Serbia, Jordania, Italia, Líbano, Irán, Estados Unidos, Georgia, Brasil, Argentina, Inglaterra y Noruega.

La edila de Cultura, Maria Fajardo; y el director del Instituto para el Desarrollo Musical, David Eres Brun, han presentado la Setmana Tàrrega. / Josep Carda

Además, el próximo sábado, a las 18.30 horas, se rendirá homenaje al maestro Bartholomeu Wiese, profesor de la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro y reconocido concertista de guitarra, fallecido recientemente. Wiese participó activamente en diferentes ediciones de la Setmana Tàrrega, gracias a su relación con el Instituto para el Desarrollo Musical y su director, Davir Eres Brun.

Y es que el guitarrista y compositor vila-realense, que vivió sus años de infancia en la casa que actualmente es la oficina de turismo, junto a la basílica de Sant Pasqual, gana adeptos con el paso del tiempo y se le considera el artífice de la gran revolución técnica e interpretativa de la guitarra y colocando a este instrumento en el lugar que le corresponde como protagonista de conciertos dirigidos a toda la ciudadanía.