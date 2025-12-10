Las amas de casa de Vila-real descubren los menús navideños que triunfarán esta Nochebuena

Llega la Navidad y, con ella, la fiesta y la mejor gastronomía posible, en función de las posibilidades de cada familia. Y, precisamente, la planificación de los ágapes especiales navideños, especialmente los de Nochebuena y Nochevieja es lo que más de cabeza lleva a quienes los organizan y a quienes tienen que realizar las correspondientes compras. Unas tareas que, en la mayoría de los casos, siguen siendo una carga básicamente para las amas de casa, si bien es cierto es que, poco a poco pero sin pausa, más hombres se suman a compartir unas labores que resultan, en ocasiones, agotadores.

Fotogalería I Las amas de casa de Vila-real ensayan los menús navideños / Erik Pradas

Y para ayudar a elegir los menús navideños no ha faltado este año la cita que organiza la Asociación de Amas de Casa de Vila-real y en la que, de nuevo, han colaborado los cocineros Ximo Abril, Óscar Recatalá El Miso y Carmen Abril, quienes han desarrollado varias elaboraciones para degustar en tan especiales fechas.

Los detalles

En concreto, Ximo Abril ha detallado a las alrededor de 75 mujeres que se han reunido en la sede de la entidad, en el Passeig de l’Estació, como preparar un cabecero de lomo al horno, con base de verduras y con dos acabados distintos, en función de la salsa a utilizar: una elaborada con caquis Persimon y pistachos; y otra de anchoas, atún y alcaparras.

Por su parte, El Miso se ha centrado en preparar un calamar y Carmen Abril ha puesto la guindilla elaborando unas galletas petit fours de falso merengue, totalmente veganas y sin gluten.

Las diferentes elaboraciones se han distribuido en lotes que, al acabar el encuentro, se han sorteado entre las amas de casa presentes en esta cita que, de alguna manera, pone luz a la complicada labor de elegir un buen menú navideño.