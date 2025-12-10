Ya hay fecha para la nueva protesta por la tasa de basuras en Vila-real: qué día y características

Ya hay fecha para una nueva manifestación contra la tasa de basuras de Vila-real, después de que tuviera que suspenderse la convocada para el pasado 29 de noviembre, al no ser autorizada por la Subdelegación del Gobierno porque se había solicitado y autorizado otra actividad, en este caso cultural, en el mismo espacio y a la misma hora.

En este caso, la cita será el próximo sábado, 13 de diciembre, y arrancará en la plaza Major, a las 12.00 horas. A diferencia de la primera concentración, el pasado 14 de noviembre, en esta ocasión tras reunirse los participantes frente al ayuntamiento, estos iniciarán una marcha que recorera las calles Major Sant Jaume, Raval de Sant Pasqual, Torrehermosa, avenida Francesc Tàrrega, avenida La Murà y Ramón y Cajal para regresar a la plaza Major.

Primera cita

En la primera de las concentraciones, el propio alcalde de Vila-real, José Benlloch, accedió a bajar a pie de calle e intentar explicar a las alrededor de 300 personas que se dieron cita allí los pormenores de la nueva tasa de basuras que se aplica este año, así como las bonificaciones a las que se podrán acoger los propietarios de viviendas, comercios y empresas del municipio.

Los participantes en la primera concentración portaron carteles con diferentes eslóganes. / Kmy Ros

Una concentración contra la nueva tasa de basuras en la que se respiraron momentos de tensión y en la que se escucharon insultos puntuales, vertidos por unos pocos presentes, hacia el alcalde Benlloch.

En concreto, desde el consistorio se han anunciado varias medidas que, en algunos casos, pueden reducir el importe de la tasa de basuras hasta en un 30%, en los casos de que la vivienda esté en una área urbana o urbanizable pendiente de desarrollar; o un 20% con una declaración responsable comprometiéndose a reciclar.