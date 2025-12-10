Así son los primeros centros educativos con sello de excelencia y que lideran la cultura científica en Vila-real

Si hace unos días, el alcalde de Vila-real, José Benlloch; y el director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real de la UJI, Juan Carda, presentaban el novedoso sello de excelencia con el que el municipio pretende impulsar las vocaciones científicas entre los estudiantes, este miércoles se ha hecho entrega de los tres primeros reconocimientos que llevan el nombre del profesor e investigador Antonio García Verduch y con los que se quiere poner en valor el esfuerzo del alumnado y profesorado e impulsar la cultura innovadora en todos los centros de secundaria y bachillerato.

De esta forma, tras de la deliberación del jurado -encabezado por el propio Carda Juan Carda, director de la Cátedra, e integrado por representantes de la Fundació Caixa Rural, el Ayuntamiento de Vila-real, la comunidad científica y el tejido socioeconómico local- se ha acordado otorgar los tres primeros Sellos de Excelencia Antonio García Verduch al Colegio Santa María, Fundación Flors y el IES Francesc Tàrrega.

En la imagen, representantes de todos los centros que han concurrido al sello de excelencia de Vila-real, junto a las autoridades. / Mediterráneo

El jurado fundamenta el reconocimiento al Santa María por "consolidar un modelo vibrante de cultura científica, con proyectos abiertos y colaborativos que impulsan la participación y el entusiasmo de su alumnado”. En el caso de Flors, "por su compromiso riguroso y continuo en el fomento de las vocaciones científicas, creando un entorno educativo que impulsa la curiosidad, el talento y el pensamiento crítico”, Y en el instituto Francesc Tàrrega, “por su tarea ejemplar en la promoción de la cultura científica, transformando el aula en un espacio de experimentación, creatividad y descubrimiento”.

También presentaron las correspondientes memorias de actividad el colegio Consolación y los institutos Broch i Llop y Miralcamp. “Todos los centros presentaban méritos para ser reconocidos, pero dado que la convocatoria establecía un máximo de tres centros reconocidos, se ha tomado la decisión final”, explican los impulsores del sello.

El alcalde, José Benlloch, ha destacado que la Cátedra de Innovación Cerámica de la UJI “es una pieza clave en la consolidación de nuestro modelo de innovación, que hace más de 14 años que situamos como uno de los ejes estratégicos de la ciudad. Nos importa y nos ocupa la formación científica y tecnológica de nuestros jóvenes, porque son el futuro de Vila-real”.

Amplia asistencia

Durante el acto, celebrado en el salón de actos de la Fundació Caixa Rural Vila-real, y al cual han asistido jóvenes de los centros de secundaria y bachiller de la ciudad, también se han llevado a cabo diferentes charlas informativas, como Divulgación de la geología a través de las nuevas tecnologías audiovisuales, a cargo de Javier García, hijo de Antonio García Verduch, y Blanca Mingo; y Procesos de economía circular aplicados en la ciencia de materiales, con Nubia Edith Cespedes y Zulma Martínez, del Centro de Investigaciones de la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército Nacional de Colombia. Por su parte, Juan Carda ha hecho un resumen y balance de la vida y el legado del científico que da nombre al sello de excelencia vila-realense.

Y es que Antonio Garcia Verduch, científico e investigador ceramista valenciano de proyección internacional, fundador de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor honoris causa por la Universitat Jaume I, fue pionero en la ciencia y la industria cerámica. Además, colaboró con centros de referencia del Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Al respecto, el alcalde Benlloch ha incidido en que el formato de este sello de excelencia será diferente el próximo año, puesto que “el mes de enero o febrero se publicarán las bases de la próxima edición”.

Compromiso con la ciencia

Con este nuevo sello, Vila-real reafirma su compromiso con la ciencia, la tecnología y la innovación como motor de futuro. La iniciativa busca convertirse en una herramienta viva para estimular proyectos de investigación, fomentar sinergias entre centros y promover vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de la ciudad.

Al acto también han asistido la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sonia Sánchez; las edilas de Innovación, Ana Torres, y de Educación, Anna Vicens; y el senador Jaume Llorens, así como representantes del mundo académico y de la Subdelegación de Defensa. También ha intervenido la ceramista Trini Roig, autora de los socarrats que se han entregado a los centros reconocidos.