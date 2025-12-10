Vila-real se estrena en el mundo de las galas taurinas para premiar a los mejores toros de las fiestas del 2025

Varios son los municipios de la provincia de Castellón que celebran galas taurinas para reconocer la calidad de los astados que se exhiben en sus fiestas. Y Vila-real, de la mano de la Comissió del Bou de la Junta de Festes, ha decidido sumarse a este tipo de eventos, con la primera gala de estas características, fruto del impulso que la actual Comissió del Bou, encabezada por Toni Sánchez, está dando a nuevas iniciativas de carácter taurino en la ciudad.

La cita en cuestión tendrá lugar este viernes, a las 20.30 horas (la apertura de puertas será media hora antes), en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. La asistencia es gratuita, hasta completar aforo. No son pocos los aficionados taurinos que han mostrado su interés por asistir a esta primera Gala Taurina de Vila-real que, básicamente, servirá para galardonar a los toros aportados por asociaciones y colectivos festeros en las dos fiestas patronales de Vila-real; las de Sant Pasqual, en mayo; y las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.

Cuatro trofeos

En concreto, la Comissió del Bou ha establecido cuatro trofeos para reconocer las mejores presentación, salida, toro en puntas y toro embolado de los astados que aportaron en ambas celebraciones patronales las entidades Bou de Sant Pasqual, Vaques i Dones, Vila-real Taurina, Guarismo ), Octavio Chacón, 1 Bou +, Amics de Centelles y Gent Jove.

Cartel anunciador con los ocho toros que optan a ganar algunod e los cuatro trofeos de la primera Gala Taurina de Vila-real. / Mediterráneo

Como apunta el presidente del organismo taurino dependiente de la Junta de Festes, Toni Sánchez, y como es lógicos, quedan fuera de estas valoraciones los ejemplares financiados por el Ayuntamiento, como son los que protagonizaron el encierro de mayo, del hierro de Fraile de Valdefresno.

De esta manera, los toros que se valorarán y se votarán in situ para alguno o varios de los galardones son los pertenecientes a las ganaderías de Adelaida Rodríguez, Álvaro Núñez, Torrestrella, Passanha, Marcelino Acosta, Sergio Centelles y El Parralejo. De hecho, para poder realizar un análisis más certero, se refrescará la memoria de los asistentes al evento con videos a manera de resúmenes.

En cualquier caso, las iniciativas para fomentar la tradición taurina en Vila-real por parte de la Comissió del Bou se complementan con la exposición fotográfica sobre los 650 años de historia de los toros en la ciudad, que se inaugurará el mismo viernes, a las 19.00 horas, y también podrá visitarse el sábado, 13 en horario de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo, de 10.00 a 12.30 y de 17.00 a 20.00 horas.