FOMENTO DE LA LENGUA PROPIA

Del barrio a la tienda: así trabaja Vila-real para vivir más en valenciano en el día a día

Los ediles de Normalització Lingüística y de Participación Ciudadana, Cortells y Caravaca, inician una ‘tournée’ por los barrios para afianzar las campañas 'L'Atenem en valencià' y 'El nom és Vila-real'

La concejala Caravaca entrega al presidente de la AAVV El Pilar, Joaquín Bartoll, la cartelería de la campaña.

La concejala Caravaca entrega al presidente de la AAVV El Pilar, Joaquín Bartoll, la cartelería de la campaña. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado una campaña de contactos con las asociaciones de vecinos de la ciudad para que, con la colaboración de las mismas, se impulse y fomente el uso del valenciano como lengua vehicular en el día a día del municipio y, de manera especial, en la atención que se presta desde los comercios a los clientes.

En este sentido, la concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, y el edil de Normalització Lingüística, Santi Cortells, han visitado esta semana las entidades vecinales de la Soledad, el Pilar, Cervantes y Sant Ferran, con la finalidad de reclamar su participación activa para reforzar la nueva edición de la campaña L’atenem en valencià, puesta en marcha recientemente, y acercarla a los comercios y servicios de cada barrio.

Una de las entidades vecinales que han visitado los ediles Cortells y Caravaca es la del barrio de Cervantes.

Una de las entidades vecinales que han visitado los ediles Cortells y Caravaca es la del barrio de Cervantes. / Mediterráneo

El objetivo no es otro que el de que estos colectivos actúen como nexo entre el Ayuntamiento y el tejido comercial de cada barrio, aprovechando su proximidad y conocimiento del vecindario.

El nom és Vila-real

La visita de ambos responsables municipales se enmarca en la reanudación de las iniciativas L’atenem en valencià y El nom és Vila-real, impulsadas por la Concejalía de Normalización Lingüística para fomentar el uso cotidiano del valenciano y recordar la forma correcta del nombre oficial de la ciudad, un aspecto este último que sigue siendo motivo de decenas de solicitudes remitidas por la Concejalía de Normalització Lingüística a empresas e instituciones que continúan escribiendo el nombre de la ciudad de forma incorrecta.

«La participación de las entidades vecinales refuerza la vertiente comunitaria de la campaña y ayuda a extender el mensaje de manera natural y próxima»

Santi Cortells

— Concejal de Normalització Lingüística

Ahora, las asociaciones han recibido el material informativo y los carteles de campaña para facilitar la distribución entre los establecimientos de sus barrios.

Sumar colaboradores

El edil Cortells destaca la importancia de «continuar sumando colaboradores en la ciudad para hacer visible el valenciano en todos los ámbitos de la vida cotidiana». Y añade que la participación de las entidades vecinales «refuerza la vertiente comunitaria de la campaña y ayuda a extender el mensaje de manera natural y próxima».

«Las asociaciones de vecinos vuelven a demostrar su compromiso con Vila-real y su importancia como representantes de la sociedad. Son clave para hacer llegar estas campañas a cada rincón de la ciudad»

Miriam Caravaca

— Concejala de Participación Ciudadana

Por su parte, la concejala Caravaca agradece la implicación de todos los barrios en esta iniciativa municipal. «Las asociaciones de vecinos vuelven a demostrar su compromiso con Vila-real y su importancia como representantes de la sociedad. Son clave para hacer llegar estas campañas a cada rincón de la ciudad», asevera.

Con esta acción conjunta, el Ayuntamiento anima a comercios, servicios y ciudadanía a sumarse a la normalización del valenciano, así como al uso correcto del nombre Vila-real, como parte esencial de la identidad del municipio.

