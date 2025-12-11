El PP lamenta que los delitos «hayan crecido en Vila-real un 10,4% en 2025»

Gema Ferreres, edila vila-realense del PP, asegura que «Vila-real es el municipio de la provincia de Castellón mayor de 20.000 habitantes donde más han aumentado los delitos en el último año, así como una de las 10 localidades valencianas donde mayor número de actos delictivos se han producido», en base a un informe del Ministerio del Interior sobre los datos de criminalidad relativos al tercer trimestre de 2025.

El portavoz del PP en Vila-real, Adrián Casabó, con la concejala Gema Ferreres y el edil Jaume Llorens. / Mediterráneo

Para Ferreres, «el principal responsable de que los delitos sigan incrementándose en Vila-real son los gobiernos del PSOE. Por una parte, el equipo de gobierno de Benlloch, que ha desmantelado el cuerpo de la Policía Local en los últimos 15 años, y, por otra parte, el Gobierno de Sánchez, que sigue sin iniciar la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional y sin completar la plantilla de agentes».

"Una ciudad más segura y tranquila"

La concejala popular lamenta que las cifras de delincuencia aumenten en Vila-real y añade que «es muy preocupante que los delitos sigan creciendo en nuestra ciudad, mientras los vecinos y vecinas de Vila-real pagan cada vez más por sus impuestos y merecen vivir en una ciudad segura y tranquila».